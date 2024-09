PRTB de Marçal dá R$ 750 mil do fundo eleitoral a dirigente do partido

Secretário-geral nacional do PRTB de Pablo Marçal, Samuel Alves de Azevedo Andrade [foto em destaque] embolsou R$ 750 mil do fundo eleitoral do próprio partido. Seu escritório de advocacia consta como o maior beneficiário do diretório municipal de São Paulo, que lançou a candidatura do ex-coach a prefeito.

O escritório de Samuel Andrade tem capital social de R$ 20 mil e endereço registrado em Goiânia, capital de Goiás, mesmo estado do presidente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, e do candidato Pablo Marçal. O empreendimento fica no Centro Empresarial Sebba, no bairro Nova Suíça.

Nos bastidores, Samuel é considerado um dos homens de confiança de Avalanche, junto com o primeiro tesoureiro Adevando Furtado da Silva Júnior.

O pagamento de R$ 750 mil ao secretário-geral foi feito no dia 3/9, de uma só vez, com descrição apenas de “serviços advocatícios”. O valor representa 59% do R$ 1,2 milhão distribuído pelo diretório municipal do PRTB, que também precisa distribuir valores para as candidaturas na capital paulista.

Secretário do PRTB embolsou R$ 750 mil do próprio partido

PRTB lançou a candidatura de Pablo Marçal a prefeito de SP

Pablo Marçal e Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB

Secretário-geral nacional do PRTB de Pablo Marçal, Samuel Alves de Azevedo Andrade.

De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 45 candidatos do PRTB receberam recursos do diretório municipal. Cada um foi beneficiário de uma transferência de R$ 5 mil, totalizando R$ 225 mil. Pablo Marçal não utilizou recursos do fundo partidário até o momento.

Através do seu escritório, Samuel emitiu nota alegando que não há qualquer conflito de interesse em ocupar o cargo de secretário-geral do partido e ser contratado para receber recursos do fundo eleitoral. Confira, abaixo, a nota na íntegra.

O que diz o secretário do PRTB “O escritório SAMUEL ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOCACIA informa que representa o Diretório Municipal do PRTB de São Paulo em mais de 104 processos judiciais, incluindo 52 processos de registro de candidatura e 52 processos de prestação de contas dos vereadores ao pleito, além de diversas outras ações e acompanhamentos pontuais.

Quanto ao suposto conflito de interesses, esclarecemos que não há qualquer incompatibilidade entre a atuação político-partidária de um sócio e a prestação de serviços advocatícios realizada pelo escritório. As atividades do escritório são realizadas de forma independente, com total autonomia e em consonância com as normas éticas e profissionais. Ressaltamos que as direções partidárias nacional e municipal são autônomas e independentes, não havendo qualquer sobreposição de competências ou vínculo do sócio com a executiva municipal do PRTB em São Paulo.

Os valores contratados são módicos em relação à quantidade de processos, que são públicos, e estão estritamente de acordo com a Tabela de Honorários da OAB-SP, que estabelece um valor mínimo de R$ 7.938,95/processo, como pode ser conferido aqui.

Qualquer insinuação ou questionamento diverso representa uma tentativa de desqualificar e criminalizar o exercício legítimo da advocacia, que, além de essencial para a justiça, deve ser respeitado em sua plena função de garantir os direitos dos representados.”