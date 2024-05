PRTB oficializa pré-candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de SP

Em pesquisa recente para o cenário das eleições na capital paulista, o empresário apareceu com 2,3% das intenções de voto

Na foto, o empresário Pablo Marçal Reprodução/Instagram @pablomarcal1 – 9.ago.2022

PODER360 27.mai.2024 (segunda-feira) – 11h16



O PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) oficializou no sábado (25.mai.2024) a pré-candidatura do empresário Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. O partido, que é presidido nacionalmente por Leonardo Avalanche, também nomeou Marçal seu “presidente de honra”.

O vice-candidato da chapa ainda não foi escolhido. Segundo a sigla, o possível nome será apontado depois de “criteriosa análise” para garantir a escolha mais alinhada aos interesses dos cidadãos paulistanos.

“Durante sua pré-candidatura, Pablo Marçal apresentará propostas inovadoras e viáveis para enfrentar os problemas que afetam a população paulistana. Sua visão abrangente e seu compromisso com o bem-estar coletivo são pilares fundamentais de sua plataforma política”, afirmou o partido em nota.

A decisão de indicar Marçal como pré-candidato do PRTB foi tomada ainda em abril, logo depois de sua filiação ao partido. Na ocasião, também foi descartada a possível candidatura do ex-candidato à Presidência Padre Kelmon.

Em seu perfil no Instagram, Marçal tem 10,2 milhões de seguidores. No domingo (26.mai), ele foi à rede comemorar sua indicação e fazer promessas de campanha. Dentre seus objetivos, ele diz que pretende “aliviar as dores dos mais necessitados” e “multiplicar os recursos públicos” de SP.

PESQUISA ELEITORAL Quem lidera as pesquisas da corrida eleitoral em São Paulo são o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol).

Em levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 2 de maio sobre a corrida eleitoral de São Paulo, ambos aparecem tecnicamente empatados em 1º lugar. Já Marçal aparece com 2,3% das intenções de voto, à frente apenas de Altino (PSTU).