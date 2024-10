PSB pede desistência de processo que resultou em punição contra Débora Régis no TRE

O diretório municipal do PSB em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), declinou de ir adiante com uma ação contra a vereadora Débora Régis (União). A legisladora foi eleita prefeita do município no último dia 6 de outubro.

No pedido encaminhado à Justiça, o diretório argumentou a desistência, afirmando a necessidade de se respeitar a soberania do voto popular, além de reconhecer um parecer do Ministério Público Eleitoral favorável à candidatura da vereadora.