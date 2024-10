PSD deve receber quase 40 prefeitos eleitos na Bahia após posse: “estão batendo na porta”, diz senador à Antena 1

“Nós temos aí trinta e oito prefeitos que se elegeram por outras siglas que estão também já batendo na porta do PSD para se filiar. Nós estamos dando um tempo aí para eles tomarem posse primeiro, para não achar que o PSD está cooptando prefeito”, disse Coronel ao Bahia Notícias no Ar, na Rádio Antena 1 FM, 100,1, nesta sexta-feira (18).

Nas eleições do último dia 6 de outubro, o PSD elegeu 115 prefeitos. Em 2020 saiu das urnas com 107 gestores. Os novos correligionários, segundo o senador, já estão batendo na porta.

O senador afirmou que tem recebido visitas de prefeitos eleitos demonstrando interesse pela migração. Além da Bahia, o PSD também teve êxito no país, desbancando o MDB com o maior número de prefeituras obtidas com as eleições de primeiro turno.

Foram 882 eleitos contra 856 do MDB. O PP ficou em terceiro com 748 prefeitos eleitos no Brasil.