PSDB confirma exclusão de Luiz Fernando Alfredo do quadro de filiados do partido

A Direção Nacional do PSDB ratificou, nesta quarta-feira (21), a decisão da Comissão Executiva Municipal do partido em São Paulo, que aprovou a exclusão de ex-presidente da legenda no município de São Paulo, Luiz Fernando Alfredo do quadro de filiados do partido nesta terça-feira (20). Em nota enviada à imprensa, documento diz que a decisão foi tomada após minuciosa análise dos procedimentos que tramitavam internamente contra o filiado por desrespeito a diferentes disposições estatutárias.

A comissão considerou que a conduta de Alfredo violou os princípios de democracia interna do PSDB ao tentar obstruir convenção partidária, comprometeu a autonomia do partido e da federação formada com o Cidadania, além de adotar, repetidamente, posturas que violam a ética, a disciplina e a fidelidade partidária, como propagar desinformação com o objetivo de tumultuar as ações do partido e manifestações homofóbicas contra o governador do RS, Eduardo Leite.

Dessa forma, a Comissão Executiva Municipal do PSDB paulistano reafirma seu compromisso com a ética, o respeito e a convivência harmoniosa entre os filiados, e considera que a expulsão de Luiz Fernando Alfredo é uma medida necessária para a preservação dos princípios que regem o partido.