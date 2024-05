PSDB confirma José Luiz Datena como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) fez um anúncio nesta quarta-feira (15), que repercutiu fortemente no cenário político paulistano: o jornalista José Luiz Datena será o candidato do partido à prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano. A decisão, embora surpreendente para alguns, reflete uma estratégia do partido de apostar em um nome conhecido do público, apesar do histórico político instável de Datena, que já integrou 11 partidos e desistiu de candidaturas anteriores em momentos cruciais.

A escolha de Datena pelo PSDB não parece ser motivo de preocupação para os dirigentes do partido, que demonstram confiança no potencial eleitoral do jornalista. José Aníbal, presidente municipal do PSDB e ex-senador, ao ser questionado sobre as desistências anteriores de Datena, destacou que o passado não deve ser um fator limitante. Segundo Aníbal, o foco deve estar na atualidade, onde Datena se posiciona como um pré-candidato à prefeitura pelo PSDB.

Datena, que já flertou com a política em diversas ocasiões, tentando se lançar em cargos políticos, incluindo uma tentativa de candidatura ao Senado Federal pelo PSC em 2022, sempre encontrou obstáculos que o levaram a desistir, muitas vezes citando motivos pessoais ou compromissos profissionais com a Rede Bandeirantes, onde é figura de destaque.

Agora, com a filiação ao PSDB em abril deste ano e a confirmação de sua candidatura à prefeitura, Datena se encontra em um novo capítulo de sua carreira política. Este movimento também encerra especulações sobre uma possível vice-candidatura na chapa de Tabata Amaral do PSB, solidificando sua posição como figura central na corrida eleitoral pelo comando da maior cidade do Brasil. Resta aguardar o afastamento oficial de suas funções na televisão, conforme exigido por lei, para que sua candidatura seja efetivamente consolidada, marcando assim o início oficial de sua campanha à prefeitura de São Paulo.