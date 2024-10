PSDB declara apoio a Ricardo Nunes em 2º turno das eleições em São Paulo

Logo após a definição do segundo turno na capital paulista, partidos e candidatos derrotados normalmente oficializam seu apoio a um candidato ou outro, no caso, Ricardo Nunes (MDB) ou Guilherme Boulos (PSOL). No caso, após sofrer derrota histórica no Estado, o PSDB formalizou o apoio a Nunes para a segunda etapa da disputa.

Em nota assinada pelo prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, presidente da Federação PSDB Cidadania no estado, o partido diz que “Ricardo Nunes tem se destacado como um gestor dedicado, com uma visão sólida para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Seu desempenho nas pesquisas e em debates recentes, demonstra que é o melhor candidato para governar a cidade de São Paulo. Um reflexo claro do reconhecimento de seu trabalho pela população paulistana”, declarou Duarte Nogueira, presidente da Federação PSDB/Cidadania no Estado. O candidato derrotado José Luiz Datena disse no dia da eleição que não vai apoiar ninguém no 2° turno.

Publicado por Marcelo Seoane