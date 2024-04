PSDB deve jogar para julho decisão sobre eleição em SP

Foto: Reprodução

José Luiz Datena 21 de abril de 2024 | 07:19

Em reunião marcada para quarta-feira (24) em Brasília, a cúpula nacional do PSDB deve decidir colocar a discussão sobre a eleição na cidade de São Paulo em “stand-by” até julho, prazo das convenções.

Devem participar do encontro, entre outros, o presidente do partido, Marconi Perillo, o deputado federal Aécio Neves (MG), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, os prefeitos Duarte Nogueira (Ribeirão Preto) e Paulo Serra (Santo André) e o presidente do diretório paulistano, José Aníbal.

O objetivo é buscar, até o meio do ano, viabilizar a candidatura própria do apresentador José Luiz Datena, recém-filiado à legenda.

E, caso isso não dê certo, pensar numa composição com Tabata Amaral (PSB), indicando seu vice (que poderia ser Datena ou Aníbal).

Já o apoio a Ricardo Nunes (MDB) foi rejeitado pela Executiva do partido na capital. Apesar disso, aliados do prefeito ainda nutrem esperanças de que uma decisão dos caciques nacionais reverta esse quadro.

Fábio Zanini/Folhapress

