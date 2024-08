PSDB expulsa ex-líder que tentou barrar candidatura de Datena

São Paulo — O diretório nacional do PSDB divulgou nesta quarta-feira (21/8) a expulsão do ex-presidente do diretório municipal do partido em São Paulo, Fernando Alfredo.

Apoiador da reeleição de Ricardo Nunes (MDB), o ex-líder tucano apresentou um pedido de impugnação da candidatura de José Luiz Datena (PSDB) à Prefeitura de São Paulo sob justificativa de possíveis irregularidades.

Na decisão desta quarta-feira, o partido ainda citou posturas preconceituosas de Fernando Alfredo: “A comissão considerou que a conduta de Alfredo violou os princípios de democracia interna do PSDB ao tentar obstruir convenção partidária, comprometeu a autonomia do partido e da federação formada com o Cidadania, além de adotar, repetidamente, posturas que violam a ética, a disciplina e a fidelidade partidária, como propagar desinformação com o objetivo de tumultuar as ações do partido e manifestações homofóbicas contra o governador do RS, Eduardo Leite”, diz o texto.

Em nota, Fernando Alfredo disse que a decisão foi uma” oferenda exigida por Datena, o biruta de heliponto da política, que almeja o poder para proveito próprio, para seus prazeres mundanos do ego e da infâmia”.