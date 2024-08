PSDB: Lula trata eleição venezuelana como brincadeira de criança

Partido afirma que a fala do presidente de “ainda não” reconhecer a vitória de Maduro é uma “afronta à inteligência”

Partido convida a sociedade civil e demais legendas a pressionar o governo a “admitir” que Maduro perdeu Divulgação

PODER360 15.ago.2024 (quinta-feira) – 23h25



O PSDB afirmou nesta 5ª feira (15.ago.2024) que o governo brasileiro trata a democracia venezuelana como “brincadeira de criança”. A declaração se dá depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer que “ainda não” reconhece a vitória de Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela, esquerda).

“Ao invés de ficar ao lado da democracia e exigir que a escolha popular seja respeitada, o governo do PT agora sugere uma nova eleição. Tratam a vontade popular como brincadeira de criança que pode ser refeita se o resultado não for o esperado. A proposta é tão absurda que até o governo venezuelano fez chacota”, declarou a legenda em nota (leia a íntegra ao final desta reportagem).

A declaração de Lula foi dada em entrevista à Rádio T, de Curitiba (PR). Na ocasião, disse que Maduro “sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo”.

Para o PSDB, o posicionamento do presidente é uma “afronta à inteligência do brasileiro”. Segundo o partido, essa foi a solução encontrada pelo governo para não dizer que “seu amigo ditador da Venezuela roubou as eleições”.

O documento assinado pelo presidente da sigla, Marconi Perillo, convida ainda a sociedade e os demais partidos políticos a pressionar o governo a “admitir o óbvio: Maduro perdeu e precisa entregar o poder”.

Eis a íntegra da nota do PSDB:

“A solução encontrada pelo governo do PT para não admitir que seu amigo ditador da Venezuela roubou as eleições daquele país é uma afronta à inteligência do brasileiro.

“O presidente Lula, em entrevista a uma rádio, sugeriu a convocação de novas eleições. Isso é brincar com a inteligência alheia. Uma eleição foi realizada contra a vontade do ditador Maduro que tentou dizimar a oposição. Ao aparelhar o sistema judicial e eleitoral do país conseguiu prender e impedir a candidatura de opositores. Durante a campanha, chegou a falar em banho de sangue caso perdesse as eleições. Mesmo assim, o povo votou na oposição. E o que fez o regime amigo do PT? Tentou sumir com as atas que comprovam o o banho não de sangue, mas de votos que levou, e declarou eleito o ditador mesmo sem votos. Inventou os números e tentou fazer com que o país e o mundo engolisse suas mentiras.

“Ao invés de ficar ao lado da democracia e exigir que a escolha popular seja respeitada, o governo do PT agora sugere uma nova eleição. Tratam a vontade popular como brincadeira de criança que pode ser refeita se o resultado não for o esperado. A proposta é tão absurda que até o governo venezuelano fez chacota.

“Mais uma vez conclamo a sociedade civil brasileira, as instituições de nosso Estado democrático e, principalmente, os partidos políticos a pressionar o governo do PT a admitir o óbvio: Maduro perdeu e precisa entregar o poder.

“Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB”