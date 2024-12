PSG bate Lens nos pênaltis e avança na Copa da França

Atual campeão da Copa da França, o Paris Saint-Germain sofreu neste domingo (22) para avançar à fase de 16-avos de final ao bater o Lens em disputa de pênaltis, enquanto Olympique de Marselha e Monaco se classificaram com goleadas. No estádio Bollaert, o PSG saiu atrás no placar quando os donos da casa marcaram no segundo tempo com M’Bala Nzola (66), mas pouco depois o português Gonçalo Ramos, que havia acabado de entrar, deixou tudo igual. Com o empate após 90 minutos, a vaga teve que ser decidida nos pênaltis e o goleiro Matvey Safonov brilhou defendendo duas cobranças para dar a classificação ao time parisiense.

Na próxima fase, o PSG vai enfrentar o modesto Espaly, da quinta divisão francesa. Menos trabalho tiveram Olympique de Marselha, que goleou o Saint-Etienne por 4 a 0, e Monaco, que bateu por 4 a 1 o Union Saint-Jean (6ª divisão). O Olympique vai disputar uma vaga nas oitavas com o Lille e os monegascos vão enfrentar o Reims, em dois duelos entre equipes da primeira divisão. Quem também se classificou com goleada foi o Rennes, com um 4 a 1 sobre o tradicional Bordeaux, que está na 4ª divisão por seus problemas financeiros.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes