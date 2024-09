Psicóloga revela 5 truques que ajudam a reduzir a ansiedade rápido

O Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 19 milhões de pessoas no país sofrem com os sintomas de ansiedade.

O número é alto, mas plausível quando pensamos que é praticamente impossível não sentir ansiedade nos tempos modernos, como afirma a doutora em psicologia e psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, Blenda de Oliveira.

Blenda lembra que é possível conviver com o distúrbio. Antes de tudo, é preciso aprender a lidar com ele. Pensando nisso, a especialista destaca 5 práticas simples que podem reduzir ou até mesmo eliminar os sintomas da ansiedade. Confira:

1 – Respiração alongada Geralmente a ansiedade é acompanhada por uma respiração ofegante. A psicóloga explica que uma respiração alongada pode aliviar esse sintoma, além de ajudar a acalmar a mente. “O ideal é inspirar e expirar calmamente e pausadamente pelo menos três vezes seguidas. O cérebro precisa de oxigênio e esse exercício ajuda na concentração. É uma técnica que não tem contraindicação”, afirma.

2 – Faça pequenas pausas na rotina Em meio a rotinas corridas, fazer uma pausa é imprescindível para o distúrbio não fugir de controle. “Reservar alguns minutos em várias partes do dia para você respirar calmamente e tomar um chá, fazer algo que gosta por alguns minutos, pode ajudar e muito você a não alimentar o ciclo da ansiedade. Ter tempo para relaxar, ler um livro ou ouvir música são exercícios diários essenciais para a saúde mental”, destaca Blenda.

3 – Fique um tempo desconectado Você pode nem imaginar, mas ficar conectado o tempo todo pode ser prejudicial à saúde, alerta a profissional. Ela reforça a importância de separar algumas horas do dia para deixar o celular de lado e focar em outras tarefas que promovem o autocuidado.

“As redes sociais impõem um ideal. Você vê ali pessoas e fotos incríveis, se compara com aquilo e não considera sua própria realidade e nem sabe o que acontece nos bastidores da vida daquelas pessoas que aparentam felicidade na rede. Cuidado com isso, tenha mais tempo para o real”, adverte.

