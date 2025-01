Psicologia sem Fronteiras: A Trajetória de Thiene Salazar na Terapia Cognitivo-Comportamental

A transformação do acesso à saúde mental nos últimos anos revelou a importância de abordagens terapêuticas que ultrapassam barreiras geográficas. Nesse contexto, a psicóloga Thiene Salazar consolidou-se como uma referência na Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), combinando prática clínica, pesquisa acadêmica e presença digital para ampliar o alcance da psicologia.

Com mais de 16 anos de experiência, Salazar construiu uma trajetória pautada pelo rigor técnico e pelo compromisso com a disseminação do conhecimento científico. Mestre em Psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e membro da Association for Behavioral and Cognitive Therapies, a profissional acumula mais de 15 mil atendimentos e uma expressiva atuação na supervisão clínica.

Desde 2008, Thiene Salazar tem sido o espaço onde desenvolve sua prática terapêutica. Em 2017, porém, antecipando uma tendência que se intensificaria nos anos seguintes, passou a atender também na modalidade online, ampliando seu alcance para pacientes em diversos países, como Japão, Austrália, Bélgica, Irlanda e Canadá. A transição para o meio digital não apenas expandiu as possibilidades de atendimento, mas também evidenciou a necessidade de um suporte psicológico acessível e contínuo.

Além do trabalho clínico, Salazar utiliza as redes sociais para promover a psicoeducação e o debate sobre saúde mental. Com mais de 150 mil seguidores e um expressivo volume de interações, seu conteúdo alcança milhões de pessoas, demonstrando a crescente busca por informações qualificadas na área.

A atuação da psicóloga reflete uma transformação na forma como a terapia é concebida e acessada. Seja no atendimento clínico, na pesquisa ou na comunicação digital, Thiene Salazar reafirma o papel da psicologia na construção de um cuidado mais democrático e eficaz para a saúde mental.