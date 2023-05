PSol pede que Rodrigo Pacheco retire grades do Congresso Nacional

A bancada do PSol na Câmara dos Deputados pediu em ofício, enviado para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira (11/5), que as grades que cercam o Congresso Nacional sejam retiradas.

Além de alegar a retirada das grades do Palácio do Planalto, a bancada do PSol cita ainda um parecer do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que aponta ser “proibido o cercamento permanente de áreas tombadas”, como os prédios do Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes.

Em uma demonstração de confiança e estabilidade nacional, Lula retirou as grades do Palácio do Planalto nesta quarta-feria (10/5) alegando que cercos não combinam com a democracia.