Psol pede suspensão de propaganda do PP com Ricardo Nunes

Propaganda do Progressistas mostra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e exalta os seus feitos em São Paulo, em especial, a criação do programa Descomplica SP

O Psol diz que a peça publicitária tem desvio de finalidade ao exaltar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes ( MDB) Reprodução/Instagram – 15.dez.2022

PODER360 5.jun.2024 (quarta-feira) – 23h14



O Psol (Partido Socialismo e Liberdade) apresentou ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo( nesta 4ª feira (5.jun.2024) uma representação pedindo para que fosse derrubada uma propaganda publicitária do PP (Partido Progressistas) com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Eis a íntegra (PDF – 844 kB).

Na propaganda, Nunes aparece ao lado do deputado federal Maurício Neves (PP-SP), enquanto o narrador exalta os feitos do prefeito na capital. “O Progressistas apoiou o prefeito Ricardo Nunes na criação desse serviço que é aprovado por 99 % dos paulistanos. O Descomplica SP foi desenvolvido com apoio da população e você pode participar também. Filie-se!”, disse o narrador.

Veiculada na Rede Bandeirantes em 29 de maio, a propaganda atribui a criação do programa ao atual prefeito de São Paulo. No entanto, o partido disse ser uma “informação falsa”, já que o serviço não teria sido criado durante a gestão do emedebista, que é pré-candidato à reeleição.

Na representação, o partido também chama a atenção para a figura de Nunes, filiado ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro), em uma propaganda do PP.

“Houve claro desvirtuamento dos objetivos da propaganda partidária, ao passo que a agremiação cedeu parte de seu tempo para realizar a promoção de pré-candidato filiado a outro partido, ilícito agravado pela veiculação de fato sabidamente inverídico destinado a influenciar a vontade do eleitor”, diz o documento.

A sigla alega que houve “desvio de finalidade” da propaganda, já que não constam na peça informações sobre programas, eventos e o papel do que o PP exerce nacionalmente.

O Poder360 procurou o PP e a assessoria de Ricardo Nunes para que se manifestassem sobre a representação do Psol, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.