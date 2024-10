PT assina resolução do Foro de São Paulo que reconhece vitória de Nicolás Maduro

O Partido dos Trabalhadores (PT), liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece a vitória eleitoral de Nicolás Maduro na Venezuela. Este documento, emitido por um grupo que congrega partidos de esquerda da América Latina, solicita respeito ao resultado eleitoral venezuelano. A resolução critica a atuação da “extrema direita” no continente americano e descreve o resultado como uma expressão da autodeterminação do povo venezuelano. Maduro foi declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, órgão que desempenha função semelhante ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no Brasil. No entanto, a legitimidade do resultado das eleições, realizadas em julho, tem sido amplamente contestada pela comunidade internacional, incluindo o Brasil.

A principal crítica reside na falta de divulgação das atas das urnas, um procedimento que é considerado essencial para garantir a transparência do processo eleitoral. Em agosto, o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que é controlado pelo governo de Maduro, anunciou que os boletins não seriam divulgados, intensificando as críticas e a desconfiança em relação à transparência do pleito. Apesar da assinatura do PT na resolução, o presidente Lula tem adotado uma postura alinhada com a maioria dos países, que não reconhecem o resultado das eleições venezuelanas. Ele já havia manifestado sua discordância com o posicionamento do PT, que reconheceu a reeleição de Maduro em julho.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA