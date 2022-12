PT, MDB, União Brasil: saiba como ficou a partilha dos 37 ministérios de Lula

O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) finalizou a composição do primeiro escalão do novo governo nesta quinta-feira (29), quando indicou os 16 últimos nomes. A equipe ministerial conta tem nomes de nove partidos diferentes. O PT, legenda do futuro chefe do Executivo federal garantiu a maior fatia, com 10 indicados.

União Brasil, MDB, PSB e PSD terão 3 ministérios cada. A partilha das pastas tem ainda a presença de nomes do PDT, PSOL, PCdoB e Rede. Outros 11 nomes não possuem filiação partidária.

O União Brasil é a legenda criada a partir da fusão entre o PSL, partido no qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, e o DEM. O partido integra o grupo denominado centrão na Câmara dos Deputados.

A expectativa é de que as legendas com participação no governo possam garantir a sustentação da gestão no Legislativo.

Recorde no número de mulheres

O terceiro governo do petista também começa com a marca história da presença de 11 mulheres entre os nomes do primeiro escalão. Antes, o recorde era marca do primeiro governo da também petista Dilma Rousseff, que começou com nove mulheres na equipe ministerial.

Entre os nomes escolhidos por Lula estão Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede), Cida Gonçalves (PT) e Sônia Guajajara (PSOL).

Durante coletiva de imprensa na quinta, Lula garantiu que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil também serão comandados por mulheres.

Veja os indicados de cada partido na equipe do novo governo Lula:

PT – 10 ministérios

– Fazenda: Fernando Haddad;

– Casa Civil: Rui Costa;

– Secretaria Relações Institucionais: Alexandre Padilha;

– Secretaria-Geral da Presidência: Márcio Macêdo;

– Educação: Camilo Santana;

– Mulheres: Cida Gonçalves;

– Desenvolvimento Social: Wellington Dias;

– Trabalho: Luiz Marinho;

– Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira;

– Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta.

União Brasil – 3 ministérios

– Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes;

– Turismo: Daniela do Waguinho;

– Comunicações: Juscelino Filho

MDB: 3 ministérios

– Planejamento: Simone Tebet;

– Cidades: Jader Filho;

– Transportes: Renan Filho.

PSB: 3 ministérios

– Portos e Aeroportos: Márcio França;

– Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino;

– Desenvolvimento, Indústria e Serviços: Geraldo Alckmin.

PSD: 3 ministérios

– Agricultura: Carlos Fávaro;

– Pesca: André de Paula;

– Minas e Energia: Alexandre Silveira.

PDT: 1 ministério – Previdência Social: Carlos Lupi.

PSOL: 1 ministério – Povos Indígenas: Sônia Guajajara.

PCdoB: 1 ministério – Ciência e Tecnologia: Luciana Santos.

Rede: 1 ministério – Meio Ambiente: Marina Silva.

Sem atuação partidária: 11 ministérios

– Defesa: José Múcio Monteiro (ex-ministro do TCU);

– AGU: Jorge Messias (procurador da Fazenda Nacional);

– Saúde: Nísia Trindade (presidente da Fiocruz);

– Gestão: Esther Dweck (economista, professora da UFRJ);

– Cultura: Margareth Menezes (cantora e compositora);

– Igualdade Racial: Anielle Franco (jornalista e irmã de Marielle Franco);

– Controladoria-Geral da União: Vinícius Marques de Carvalho (ex-presidente do Cade);

– Relações Exteriores: Mauro Vieira (diplomata ex-ministro);

– Direitos Humanos: Silvio Almeida (advogado);

– Esportes: Ana Moser (ex-jogadora de vôlei);

– Gabinete de Segurança Institucional: Marco Edson Gonçalves Dias (general da reserva).