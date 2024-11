PT organiza jantar com participação de Lula e convites a R$ 300

O PT organiza o tradicional jantar de confraternização de final de ano do partido no dia 6 de dezembro, em Brasília, com a participação do presidente Lula e convites a R$ 300.

O evento ocorrerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Segundo o partido, os convites para a festa devem ser retirados “por meio de doação de R$ 300 via pix”.

PT vai realizar festa de fim de ano em dezembro Rafaela Felicciano/Metrópoles O presidente Lula deve participar do jantar Ricardo Stuckert/PR A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann Lula Marques/ Agência Brasil Lindberg será o novo líder do partido na Camara Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

“Os convites podem ser obtidos por meio de doação de R$ 300 no pix do Diretório Nacional e retirados a partir de 11/11/2024 na Sede do PT Nacional. A lei veda doações de pessoas jurídicas”, diz um trecho da mensagem enviada pela legenda aos filiados.

A coluna apurou que, além de Lula, ministros do governo, prefeitos, parlamentares e dirigentes de todo o país filiados ao partido devem participar do jantar de confraternização.

Como a coluna já noticiou, o PT costuma “vender” ingressos de seus eventos para arrecadar recursos. Em março, por exemplo, a legenda comemorou 44 anos em jantar com convites de até R$ 20 mil .