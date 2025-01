PT planeja aniversário de 45 anos com shows abertos ao público

O PT já está planejando uma grande festa para comemorar os 45 anos do partido. Segundo lideranças da sigla, a ideia é realizar um evento aberto para toda a população no Rio de Janeiro.

A comemoração está prevista para ocorrer entre os dias 21 e 22 de fevereiro, um final de semana antes do início do Carnaval, quando o Rio já estará recebendo turistas para a festa.

Além das tradicionais mesas de debates políticos, o PT planeja promover shows e atrações culturais, incluindo a apresentação de escolas de samba e artistas populares.

A presença do presidente Lula no evento também já está sendo discutida. Com a possibilidade de ele ainda estar sob restrição médica para viajar, petistas afirmam que ele deverá participar por meio de um telão.

A festa deve ser o último aniversário do PT sob o comando da deputada Gleisi Hoffmann, que deixará a presidência do partido no meio do ano. O favorito para sucedê-la é o ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva.