PT posta Lula fazendo “freela” de fotógrafo em evento com Macron

Petista usou câmera de Ricardo Stuckert para registrar o discurso do francês; “Além de um excelente presidente, ainda fotografa”, escreveu o partido

Na imagem, ao fundo Lula tira foto de Macron, que falava em palanque de ilha próxima a Belém Reprodução/CanalGov – 27.mar.2024

PODER360 29.mar.2024 (sexta-feira) – 16h37



O perfil do PT (Partido dos Trabalhadores) no X (ex-Twitter) publicou nesta 6ª feira (29.mar.2024) um vídeo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fotografando o presidente da França, Emmanuel Macron, em evento na ilha do Combú, em Belém (PA), na 3ª feira (26.mar.2024).

Na legenda do post, a sigla escreve: “Além de um excelente presidente, ainda fotografa seus momentos importantes”.

Assista ao momento (1min21s):

Macron esteve no Pará para conceder a Ordem Nacional da Legião de Honra ao líder indígena da etnia kayapó, cacique Raoni Metuktire. Essa é a maior honraria concedida pela França a seus cidadãos e a estrangeiros que se destacam por suas atividades no cenário global.

A condecoração foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte.

O presidente da França foi depois ao Rio de Janeiro, para evento da Marinha que lançou ao mar o submarino Tonelero; a São Paulo, para encontro com empresários; e a Brasília, para reunião com Lula no Planalto.