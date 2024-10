PT tem mais vices do que prefeitos eleitos na Bahia nas eleições 2024; PSD também lidera número de vices

Terceiro partido do estado com o maior número de prefeituras conquistadas (49), o Partido dos Trabalhadores (PT) obteve um resultado maior no número de vice-prefeitos nas eleições municipais de 2024. Segundo um levantamento realizado pela reportagem do Bahia Notícias, a sigla registrou cerca de 65 candidatos a vice eleitos na Bahia.

O Podemos seguiu a mesma linha e obteve 22 coparticipação da 2ª colocação e 6 municípios como “cabeça de chave”. O Republicanos foi um desses partidos que totalizou uma diferença de nove vices a mais que candidatos que ganharam como líder municipal.

O PV também entrou nessa lista tendo oito vices e quatro gestores, mesmo número de Solidariedade, de PRD e do PL.

PSD LIDERA RANKING

Além de liderar a lista de vencedores das prefeituras baianas, o Partido Social Democrático (PSD) liderou o número de vice-prefeituras nas cidades da Bahia. De acordo com um levantamento realizado pelo o Bahia Notícias, a sigla comandada pelo senador Otto Alencar obteve 83 cadeiras de vices nos municípios.

Atrás do partido, apareceram o PT com 65 cargos, PP com 37, Avante com 36, União Brasil (32); PSB (28); MDB (27) e Podemos (22). Vale lembrar ainda que no ranking de prefeituras, o partido social-democrata registrou 115 prefeituras no total, entre elas Alagoinhas, Conceição do Coité e Eunápolis.