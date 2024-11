Público animado e hits: como foi show do Smashing Pumpkins em Brasília

O The Smashing Pumpkins se apresentou em Brasília, no Arena BRB Nilson Nelson, e contou com o apoio do público brasiliense, que lotou o local. No palco, a banda de rock estadunidense fez por onde e entregou os maiores hits da carreira.

O público correspondeu às expectativas do grupo e entoou as canções. Vocalista da banda, Billy Corgan, chegou a passear pela capital federal antes do show.

Veja vídeo da apresentação:

A apresentação fez parte da turnê The World is a Vampire.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Antes de show em Brasília, Billy Corgan publicou um vídeo na asa norte Reprodução/Instagram 2 de 6 Pouco depois, ele mostrou a estrutura do estádio Nilson Nelson Reprodução/Instagram 3 de 6 The Smashing Pumpkins Reprodução 4 de 6 A banda fez muito sucesso nos anos 1990 Reprodução 5 de 6 Billy Corgan, vocalista e guitarrista da banda Pedro Gomes/Redferns 6 de 6 The Smashing Pumpkins Reprodução

The Smashing Pumpkins conquista novos fãs com rock dos anos 1990

A icônica banda de rock The Smashing Pumpkins confirmou dois shows no Brasil em novembro, como parte da turnê The World Is A Vampire. Conhecida por seu som energético e intenso que dominou os anos 1990, a banda continua a atrair novas gerações de fãs, ampliando seu legado musical.

Com sucessos como 1979 e Bullet With Butterfly Wings, o grupo precisou se reinventar para se manter relevante no cenário musical atual. Em entrevista ao Metrópoles, antes do show, o vocalista e guitarrista Billy Corgan comentou sobre a evolução da banda e o impacto das mudanças na indústria.

“A chegada do streaming afetou a banda […]. Eu diria que o nosso público médio agora tem 25 anos de idade, sendo bem dividido, com a presença de homens e mulheres. Seja lá o que está acontecendo aqui na Europa e na América do Norte, existe uma revolução de pessoas jovens curtindo rock novamente”, comemora.

Billy Corgan destaca o fascínio dos fãs brasileiros pelo rock e expressa sua alegria em finalmente trazer a nova turnê ao país, após diversas tentativas frustradas.

“Os fãs brasileiros são fantásticos. Pessoas lindas. Nós estamos muito empolgados. Nós tentamos fazer shows no Brasil várias vezes nos últimos 10 anos. Estava sendo muito frustante para nós, então estamos felizes por essa turnê”, celebra.

The Smashing Pumpkins no Brasil

Formada por Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin e Jeff Schroeder, a banda The Smashing Pumpkins se prepara para apresentar um repertório que combina grandes sucessos da carreira, como 1979 e Today, além de faixas do mais recente álbum, ATUM.

“A banda está em uma forma muito boa e o show ao vivo está cada vez melhor. Estamos muito confiantes de que vamos apresentar o nosso melhor show.”

Os shows da banda The Smashing Pumpkins no Brasil, em novembro, serão realizados em Brasília, na Arena BRB Nilson Nelson, no dia 1º e em São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 3.