Público pede para tirar personagem de Nicolas Prattes de ‘Mania de Você’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma petição pública na ONG Change.org já soma 978 assinaturas para matar Rudá, personagem de Nicolas Prattes em “Mania de Você” (Globo).

O texto do abaixo-assinado alega que o protagonista “não agrega em nada na novela”.

“Todo mundo odeia, ninguém entende a obsessão da Luma [Agatha Moreira] por ele e todo mundo quer ver o caiçara longe da Viola [Gabz]. Então, se essa petição chegar a você, João Emanuel Carneiro, estamos passando para avisar que queremos o Rudá morto”, diz o abaixo-assinado.

Entre as justificativas dos telespectadores que assinaram a petição, estão as constantes traições do personagem contra Luma, Viola e a portuguesa Filipa (Joana de Verona).

“Traiu Luma, traiu a portuguesa, traiu Luma de novo, etc.”, escreveu uma assinante da petição. “O Brasil pede socorro, matem esse personagem e levem a tia dele também”, disse outra. A tia de Rudá na novela é Moema (Ana Beatriz Nogueira).

“Ninguém suporta o Tarzan” e “ele é muito chato e péssimo ator” são outros dos comentários dos “haters” de Rudá.

AUDIÊNCIA EM BAIXA

Segundo apurou a reportagem, a novela está sendo reformulada a pedido da Globo. Devido à baixa audiência, a trama sofreu alterações como o cancelamento de um futuro casal homoafetivo e de um envolvimento romântico entre tio e sobrinha.

Desde sua estreia, em setembro, “Mania de Você” tem 21,4 pontos de média na Grande São Paulo. São quatro pontos a menos que o remake de “Renascer”, que fechou com 25,5 pontos na capital paulista. Com o índice, até aqui, trata-se da pior audiência da história do horário das nove, superando até o fracasso de “Um Lugar ao Sol” (2021), que marcou 22 pontos.