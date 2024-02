Putin diz preferir Joe Biden a Donald Trump na Casa Branca

Eleição nos EUA será em novembro; líder da Rússia diz que atual presidente norte-americano é “mais experiente e previsível”

Presidente da Rússia, Vladimir Putin (foto) diz que Joe Biden é um “político da velha guarda”; segundo ele, o Kremlin trabalhará “com qualquer presidente dos EUA” Divulgação/Kremlin – 8.dez.2023

PODER360 15.fev.2024 (quinta-feira) – 5h31



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na 4ª feira (14.fev.2024) que prefere Joe Biden a Donald Trump na Casa Branca. Os norte-americanos elegem em novembro quem comandará o país pelos próximos anos. As informações são do Financial Times.

Em entrevista televisionada, Putin foi questionado sobre qual seria a melhor opção para a Rússia: uma vitória do democrata ou do republicano. O líder russo respondeu: “Biden. Ele é uma pessoa mais experiente e previsível, um político da velha guarda”. E acrescentou: “Mas trabalharemos com qualquer presidente dos EUA que ganha a confiança dos norte-americanos”.

Putin minimizou os questionamentos sobre a saúde e a idade de Biden, de 81 anos. Ele citou encontro com o norte-americano em Genebra (Suíça) em 2021. “Já estavam dizendo que Biden não era competente (…), mas não vi nada disso. Sim, ele olhou suas anotações e, para ser sincero, eu olhei as minhas. Nada de mais”, afirmou.

Apesar de afirmar preferir Biden, Putin disse que a política dos EUA em relação à Rússia é “prejudicial e equivocada”.

Pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos e divulgada na 3ª feira (13.fev) mostra que Trump tem 37% das intenções de voto. Biden possui 34%. Apesar de o ex-presidente dos EUA aparecer numericamente à frente do atual líder norte-americano, os 2 candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2,9 pontos percentuais.

A pesquisa ouviu 1.237 adultos norte-americanos durante 4 dias em todo o país via internet até 2ª feira (12.fev). O resultado representa uma margem apertada para a disputa eleitoral, que está marcada para 5 de novembro deste ano.

A candidatura do ex-presidente ainda não foi formalizada pelo Partido Republicano. Trump disputa prévias eleitorais com Nikki Haley. Ela foi embaixadora dos EUA na ONU (Organização das Nações Unidas) durante o governo Trump (de 2017 a 2018) e governadora do Estado da Carolina do Sul (de 2011 a 2017).

Da mesma forma, Biden também não foi oficializado candidato pelo Partido Democrata, embora a tendência seja que ele concorra à reeleição.