Putin diz que presença em cúpula do G20 no Brasil “prejudicaria” trabalhos da reunião

MOSCOU (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que sua possível presença na cúpula do mês que vem do Grupo das 20 principais economias no Brasil prejudicaria o importante trabalho do encontro, acrescentando que outra pessoa representará Moscou.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiu um mandado de prisão para Putin, e a Ucrânia pediu ao Brasil que prenda o líder russo se ele viajar ao país para a cúpula de 18 e 19 de novembro.

“Tenho relações amistosas maravilhosas com o presidente Lula, mas por que eu iria lá de propósito para atrapalhar o trabalho normal deste fórum?”, disse Putin a repórteres, referindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Putin também disse que a Rússia poderia assinar um acordo bilateral com o Brasil para contornar o mandado de prisão do TPI, se necessário.

“Decisões desse tipo são muito fáceis de contornar, basta assinar um acordo intergovernamental e pronto — a jurisdição do TPI será limitada”, disse Putin.

A Rússia, que não é signatária do TPI, nega veementemente as alegações de crimes de guerra feitas contra ela pelo tribunal, pela Ucrânia e seus aliados ocidentais.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)

