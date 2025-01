Putin diz que quer negociar com a Ucrânia, mas não com Zelensky

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que está aberto a discutir um acordo para encerrar o conflito na Ucrânia, embora tenha deixado claro que não deseja negociar com o atual líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quem considera ilegítimo. Durante uma entrevista, Putin expressou sua percepção de que a Ucrânia não demonstra interesse em dialogar. Após uma conversa com Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, Putin sinalizou a possibilidade de uma trégua e manifestou sua disposição para manter um canal de comunicação em busca de uma solução pacífica para a crise.

Ele também mencionou a importância de retomar a Comissão Bilateral de Alto Nível entre Brasil e Rússia. Além disso, Putin convidou Lula para participar de um evento em Moscou no dia 9 de maio, que commemorará a vitória na Segunda Guerra Mundial. Lula, por sua vez, reafirmou o compromisso do Brasil em promover a paz e a estabilidade na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias