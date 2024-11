Putin parabeniza Trump pela vitória nas eleições presidenciais dos EUA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou nesta quinta-feira (7) Donald Trump pela vitória nas eleições presidenciais de terça-feira nos Estados Unidos e disse estar “impressionado” com sua reação “corajosa” ao ataque a tiros que sofreu durante a campanha eleitoral. “Aproveito esta oportunidade para parabenizá-lo por sua eleição como presidente dos EUA”, declarou Putin, falando no Clube de Debate Valdai, no balneário de Sochi, no mar Negro.

Putin defendeu o presidente eleito dos EUA contra as acusações que recebeu na época de que ele era um “homem de negócios que sabe pouco sobre política”. “O comportamento (de Trump) no momento do atentado contra sua vida me impressionou. Ele se mostrou uma pessoa corajosa”, afirmou o presidente russo, referindo-se ao atentado contra a vida do candidato republicano em um comício no Estado da Pensilvânia, em julho.

“Não se trata apenas de levantar os punhos e lutar por seus ideais, não se trata apenas disso, embora a força de uma pessoa se manifeste em condições extraordinárias. E ele se portou de maneira muito correta e corajosa, como homem”, enfatizou. Quanto à política de Trump uma vez empossado como presidente, em 20 de janeiro de 2025, Putin disse que não tem “nenhuma ideia”, embora tenha se mostrado otimista em vista das declarações que o americano fez durante a campanha.

“Para ele, será seu último mandato. O que ele vai fazer é problema dele. Mas o que ele disse publicamente até agora (…) e o que foi dito sobre seu desejo de restaurar as relações com a Rússia, de contribuir para acabar com a crise ucraniana, merece, no mínimo, atenção”, afirmou. O presidente russo também expressou “prontidão” para contatos iniciais com o futuro presidente dos EUA, com quem se reuniu em Helsinque, na Finlândia, em meados de 2018. “Como eu disse, trabalharemos com qualquer chefe de Estado que receba a confiança do povo americano. Assim será e na prática”, finalizou.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira