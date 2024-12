Putin recebe visita inusitada do primeiro-ministro da Eslováquia

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu, neste domingo (22), o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, um dos poucos líderes da União Europeia com quem mantém relações cordiais desde a intervenção russa na Ucrânia, anunciou o Kremlin. Essa visita incomum de um líder ocidental a Moscou não havia sido anunciada. “Uma reunião está ocorrendo atualmente no Kremlin entre Vladimir Putin e o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, em uma visita de trabalho a Moscou”, escreveu a Presidência russa em seu canal no Telegram. A mensagem foi acompanhada por um vídeo mostrando os dois líderes sorrindo e apertando as mãos antes de se sentarem um ao lado do outro.

Robert Fico, que retornou ao poder em outubro de 2023 na Eslováquia, membro da União Europeia e da Otan, ordenou a suspensão da ajuda militar à Ucrânia, que enfrenta uma operação militar russa há quase três anos, e apoia a abertura de negociações de paz para resolver o conflito. Ele também censura Kiev por colocar em risco o fornecimento de gás russo, do qual seu país é altamente dependente. A Ucrânia anunciou durante o verão que não renovaria, após o final do ano, seu contrato com Moscou para transportar o gás russo para a Europa por meio de sua extensa rede de gasodutos.

Nas últimas semanas, a Eslováquia e a Hungria, também altamente dependentes do gás russo, reclamaram dessa decisão, que os privará de hidrocarbonetos sem alternativas reais no meio da temporada de inverno.

