Quabales dá boas vindas ao público no Festival de Verão

Além de toda musicalidade e diversidade proposta para o Festival de Verão, o evento abraçará causas sociais e ambientais em seu retorno ao Parque de Exposições, sábado (28) e domingo (29). As iniciativas reforçam o compromisso dessa nova fase do evento com a comunidade local e com o meio ambiente, em ações como o investimento que será feito ao longo de um ano no projeto Quabales.

A iniciativa existe há uma década, nascida e criada no Nordeste de Amaralina pelo multi-instrumentista, compositor e produtor Marivaldo dos Santos. Nesse período, mais de 5 mil pessoas já receberam formações em arte e cultura de forma gratuita no Quabales: teoria musical, violão, percussão, break dance, canto e percussão eletrônica.

Será o Quabales responsável por fazer a abertura dos dois dias de Festival, em pockets shows de 20 minutos. Marivaldo explica que a apresentação da Quabales Banda, que conta com 8 membros, “vai mostrar toda essa inovação do rap, pagotrap e percussão baiana. Quem for, não vai esquecer”, garante.

“É muito importante um evento com o porte e a credibilidade do Festival de Verão ter esse olhar de inclusão. É uma iniciativa fundamental para o nosso projeto, com um impacto positivo enorme na comunidade. É o FV plantando uma semente dentro do nosso projeto”, afirma Marivaldo dos Santos.

Banda Quabales durante lançamento do Festival de Verão 2023 (Foto: Paula Fróes)

O Quabales contempla teoria e prática musical e seu grande diferencial está na produção de instrumentos musicais não convencionais, construídos a partir do “lixo”. Eles usam latas, latões, tonéis de plástico e baldes, todos adaptados para se tornarem instrumentos.

Para Marivaldo, que é membro do STOMP – um dos grupos percussivos mais famosos do mundo, em cartaz há mais de 20 anos na Broadway -, o Festival de Verão e o Quabales têm tudo a ver. Ele aponta que, após o período de pandemia, o Quabales não fugiu à regra da grave crise financeira enfrentada pelo mundo. Por isso, o apoio se torna fundamental para a sobrevivência do projeto, que não cobra nada para atender às crianças e adolescentes. “O festival é uma explosão de arte e o Quabales é a inclusão pela arte”.

Resíduo zero -O FV também se destaca pela valorização da pauta ambiental. Pela primeira vez terá os selos de resíduo zero e evento neutro. O primeiro garante a não geração, separação na fonte, reciclagem e compostagem dos materiais descartados, e o segundo é conferido aos eventos que neutralizam as emissões inevitáveis de gases de efeito estufa ao longo da produção, com ações ambientais compensatórias.

Head da Bahia Eventos, Gabriela Gaspari explica que o Festival de Verão retorna completamente repaginado e pensado a partir de muitas escutas do público em pesquisas feitas ao longo do planejamento do evento. Desde 2020, ano em que a pandemia do coronavírus estourou, o evento era realizado.

“Investimos em um projeto social super alinhado ao nosso valor do amor pela música e seu poder de cura e transformação na vida das pessoas. Também anunciamos um festival com dois selos de sustentabilidade, o que reforça nossa preocupação em compensar todo o impacto que causamos no meio ambiente”, afirma.

A executiva entende que essas ações são importantes para dar ao Festival de Verão o protagonismo necessário e que condiz com sua história de quase 25 anos, construindo uma edição inesquecível e que não se esgota nos dois dias de festa.

O Festival de Verão Salvador é realizado pela Bahia Eventos, empresa de entretenimento da Rede Bahia, e tem a correalização da Salvador Produções e da Luan Promoções. Os ingressos estão à venda no Sympla, com valores entre R$88 e R$684.

Confira a programação:

Sábado – 28/01

Quabales Banda: Show de Abertura

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Criolo convida Ney Matogrosso

Orochi convida Djonga

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Ferrugem convida Xande de Pilares

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Filipe Ret convida Caio Luccas

Domingo – 29/01