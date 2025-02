Quadrado no chão de Marte: marca alienígena ou ilusão de ótica?

No último fim de semana, uma imagem capturada pela Sonda Global de Marte (MGS), da NASA, causou alvoroço nas redes sociais.

A fotografia exibe uma formação rochosa aparentemente quadrada na superfície do Planeta Vermelho, o que chamou a atenção de usuários no Reddit. O debate ganhou ainda mais força quando o podcaster Joe Rogan e o empresário Elon Musk comentaram o assunto no X (antigo Twitter), gerando uma onda de especulações.

Segundo dados da Universidade Estadual do Arizona, nos EUA, a formação está localizada em uma área de aproximadamente três km de diâmetro.

De acordo com alguns comentários nas redes sociais, a imagem poderia ser evidência de um assentamento alienígena soterrado em Marte. Mas, apesar do entusiasmo, a explicação mais provável para a formação não envolve civilizações extraterrestres.

Padrão pode ter sido formado por atividade geológica antiga de Marte

A natureza frequentemente forma padrões geométricos impressionantes. Na Terra, temos exemplos como a Calçada dos Gigantes, na Irlanda, onde colunas de basalto se organizam em hexágonos quase perfeitos. Há também um hexágono no polo norte de Saturno, causado por fenômenos atmosféricos. Portanto, Marte, sendo um planeta com intensa atividade geológica no passado, pode muito bem ter formações que parecem artificiais, mas que são completamente naturais.

Além disso, há um fator psicológico que pode estar em jogo: a pareidolia. Esse fenômeno ocorre quando o cérebro humano interpreta padrões aleatórios como formas familiares. É o mesmo efeito que nos faz ver animais nas nuvens ou identificar figuras em sombras.

O astrofísico Carl Sagan, em seu livro “O Mundo Assombrado pelos Demônios”, explicou que essa habilidade evolutiva foi essencial para a sobrevivência dos primeiros humanos. Se um ancestral enxergasse algo parecido com um predador entre as árvores, a reação mais segura seria fugir, mesmo que depois aquilo se revelasse apenas um jogo de luz e sombra. Aqueles que hesitavam corriam o risco de não sobreviver. Esse mecanismo continua ativo até hoje, nos fazendo enxergar padrões mesmo quando eles não existem.

A imagem foi capturada pela câmera da Sonda Global de Marte (MGS), da NASA. Crédito: NASA/JPL-Caltech/Corby Waste

Hipótese de construção alienígena já foi derrubada anteriormente

Não é a primeira vez que supostas evidências de vida em Marte geram burburinho. No século XIX, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli criou mapas do planeta e descreveu certas linhas como canali, termo que, ao ser traduzido para o inglês como canals (canais), gerou a ideia de que seriam construções artificiais.

O astrônomo Percival Lowell foi um dos que mais defenderam essa teoria, chegando a investir recursos próprios para fotografar os supostos canais em 1907. Para ele, essas estruturas eram evidência de uma civilização avançada que tentava sobreviver em Marte.

Embora tenha sido uma hipótese fascinante na época, a teoria dos canais marcianos foi desacreditada com o avanço da astronomia. Observações mais detalhadas mostraram que as linhas eram ilusões de ótica criadas pela combinação de sombras e imperfeições nos telescópios da época.

Agora, a história se repete com a estrutura quadrada identificada na nova imagem da NASA. Apesar de ser grande o desejo de encontrar sinais de vida em Marte, qualquer descoberta precisa ser rigorosamente analisada antes de se transformar em evidência científica. O mais provável, nesse caso, é que estejamos diante de uma curiosa formação rochosa – e de um clássico exemplo de pareidolia.

