Quadrilha assalta motoristas durante congestionamento em rodovia no litoral de SP; veja vídeo

Motoristas que enfrentavam um congestionamento na manhã deste sábado, 16, foram alvos de uma quadrilha. O episódio aconteceu na rodovia Cônego Domênico Rangoni, na altura de Guarujá, no litoral de São Paulo. Vídeos gravados por outros condutores e compartilhados nas redes sociais mostram o momento que os bandidos aproveitam o trânsito para levar pertences de ocupantes de um carro. Pelas imagens, é possível ver ao menos três homens durante a ação. Eles tentam abrir as portas do veículo, sem sucesso, e continuam a retirar os pertences pela janela, chegando a abrir até mesmo o porta malas do veículo, que estava vazio. Em meio a confusão, motoristas de outros veículos tentam fugir pela pista do acostamento e dão ré, enquanto o grupo criminoso foge para uma área de mata no entorno da rodovia. Em nota encaminhada à Jovem Pan, a Polícia Militar informou que a corporação foi acionada via o telefone 190 por volta das 11h20 “para atendimento de ocorrência de roubo, em que indivíduos estariam praticando o crime durante congestionamento na Rodovia Piaçaguera-Guarujá”. De acordo com a PM, após o ocorrido, foi intensificado o patrulhamento a fim de localizar os suspeitos. A reportagem também tentou contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado. Segundo o órgão, a Polícia Civil, até o momento, “não localizou registro dos fatos citados”, mas segue à disposição para que a ocorrência seja formalizada e as investigações iniciadas.

