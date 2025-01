Quadrilha disfarçada de funcionários da Light é detida no Rio de Janeiro

Seis indivíduos, entre eles um membro da polícia militar, foram detidos por roubo de cabos da Light no Centro do Rio de Janeiro. O grupo se disfarçava com uniformes falsificados e utilizava veículos da empresa para evitar suspeitas. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), que identificou a atuação da quadrilha em locais estratégicos, como o Tribunal de Justiça e diversas unidades hospitalares. Na operação policial, foram apreendidos 800 quilos de cabos de cobre, além de outros materiais pertencentes à Light.

Os suspeitos foram indiciados por furto qualificado e formação de quadrilha. As investigações seguem em andamento, com o objetivo de descobrir quem seriam os compradores do material roubado e se há outros envolvidos na ação criminosa. A Light se manifestou sobre o ocorrido, afirmando que “colaborou ativamente com as autoridades para que uma quadrilha formada por seis indivíduos, que utilizavam uniformes da empresa de forma ilícita, fosse identificada e presa”.

Entre janeiro e novembro de 2024, a empresa registrou 317 ocorrências de furto de cabos, o que resultou em um prejuízo superior a R$ 7 milhões. Foram 45 mil metros de fiação perdida.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias