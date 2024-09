Quaest: Tramonte tem 28% de intenções de voto na disputa em BH

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida de Mauro Tramonte – Metrópoles – Foto: ReproduçãoPesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (18/9) confirmou a liderança do candidato Mauro Tramonte (Republicanos), na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte (MG). Segundo o levantamento, ele possui 28% das intenções de voto.

Em segundo lugar, aparece o candidato Fuad Noman (PSD), com 20%, seguido por Bruno Engler (PL), com 18% e Duda Salabert (PDT), com 10%.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo, ouviu 1.002 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o sob o número MG-07539/2024.

Esta é a segunda pesquisa Quaest em Belo Horizonte após o início da propaganda eleitoral. O levantamento anterior foi divulgado no dia 11 de setembro, quando Tramonte apareceu com 27%, seguido por Bruno Engler com 20% e Duda Salabert, com 11%.

Confira a página especial sobre as Eleições de 2024

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?