Quais as maiores franquias do mundo no cinema?

O cinema é uma das indústrias mais lucrativas e culturais do mundo, e algumas franquias se destacam não apenas por suas bilheterias astronômicas, mas também por seu impacto cultural e o legado que deixam. Ao falar sobre as maiores franquias do cinema, nem sempre estamos tratando apenas daquelas que arrecadaram mais dinheiro.

Diversos critérios podem ser usados para definir o que torna uma franquia “grande”. Algumas podem ser destacadas pela qualidade de seus filmes, recebendo altas avaliações da crítica e do público; outras, pela quantidade de produções, demonstrando sua capacidade de se reinventar ao longo dos anos.

Também, há as que mais influenciaram a cultura pop, marcando gerações com personagens, histórias e universos únicos. Nessa lista, veremos as maiores franquias do cinema sob diferentes perspectivas, mostrando quais são as mais bem-sucedidas financeiramente, as mais icônicas e aquelas que se destacam pela quantidade ou qualidade de suas produções.

Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) – Maior bilheteria da história

O Universo Cinematográfico da Marvel é, sem dúvidas, a maior franquia do cinema em termos de arrecadação, com mais de US$ 30 bilhões em bilheteria mundial. Iniciado em 2008 com Homem de Ferro, o MCU cresceu rapidamente, conectando dezenas de filmes em um único universo narrativo.

Ilustração com os principais personagens da franquia Vingadores da Marvel (Reprodução: Usa-Pyon/Shutterstock)

Além das bilheterias impressionantes, a franquia também é elogiada por seus personagens carismáticos e por transformar heróis de quadrinhos em ícones da cultura pop moderna. Entre seus maiores sucessos estão Vingadores: Ultimato e Pantera Negra, que ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão cada.

Os Vingadores – A maior equipe de super-heróis

Embora faça parte do MCU, a franquia Os Vingadores merece destaque por si só. Com quatro filmes lançados, incluindo Vingadores: Ultimato, que foi o maior filme em bilheteria da história por um período, a equipe dos heróis mais poderosos da Terra já arrecadou mais de US$ 7 bilhões. Mais do que números, os filmes dos Vingadores são um marco na forma como histórias interligadas podem culminar em eventos cinematográficos de proporções épicas.

Star Wars – A franquia mais icônica da cultura pop

Criada por George Lucas em 1977, Star Wars é considerada uma das sagas mais importantes da história do cinema. Com uma narrativa que mistura ficção científica, fantasia e drama, a franquia arrecadou mais de US$ 10 bilhões em bilheteria ao longo de nove filmes principais e vários spin-offs.

“Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi” (“Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi”, (1983) (Reprodução: Walt Disney Studios Motion Pictures e 20th Century-Fox)

Mais do que números, Star Wars se destaca por ter criado um universo rico, com personagens, planetas e histórias que cativaram milhões de fãs ao redor do mundo. É também uma das franquias que mais geram receita com produtos licenciados, desde brinquedos até séries de TV.

Harry Potter e Animais Fantásticos – Maior fenômeno literário adaptado para o cinema

Baseada nos livros de J.K. Rowling, a saga Harry Potter é outra gigante do cinema, arrecadando cerca de US$ 9,5 bilhões. Com oito filmes baseados nos livros originais e mais três spin-offs da saga Animais Fantásticos, a franquia ainda permanece relevante décadas após o lançamento do primeiro filme.

Da direita para esquerda: Hermione, Harry e Ron numa cena do filme “Harry Potter: O Prisioneiro de Azkaban” (Reprodução: Warner Bros)

Harry Potter também brilha na crítica, com filmes como Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban frequentemente listados entre os melhores filmes de fantasia de todos os tempos.

James Bond – A franquia com mais filmes lançados

O agente secreto mais famoso do mundo também ocupa um lugar de destaque quando falamos sobre as maiores franquias do cinema. Desde o primeiro filme, Dr. No (1962), até o mais recente, 007: Sem Tempo Para Morrer (2021), a franquia James Bond já lançou 27 filmes oficiais.

Daniel Craig como James Bond em cena de ‘007: Sem Tempo Para Morrer’ (Reprodução: MGM)

Esse número impressionante faz de James Bond a franquia com mais filmes lançados na história do cinema, enquanto mantém uma arrecadação global de mais de US$ 7 bilhões. A longevidade e a capacidade de se adaptar a novas gerações são seus maiores trunfos.

O Senhor dos Anéis e O Hobbit – A mais bem avaliada pela crítica

Quando falamos de qualidade, poucas franquias chegam perto da série baseada nas obras de J.R.R. Tolkien. Os três filmes de O Senhor dos Anéis, dirigidos por Peter Jackson, receberam aclamação unânime, com O Retorno do Rei conquistando 11 Oscars, incluindo Melhor Filme.

Cena de Frodo (Elijah Wood) no filme O Senhor dos Anéis (Reprodução: New Line Productions)

No total, a franquia arrecadou mais de US$ 5 bilhões somando as trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Seu impacto na fantasia cinematográfica é incomparável, inspirando diversas produções ao longo das décadas.

Velozes e Furiosos – A maior franquia de ação

Nascida em 2001 como um filme sobre corridas de rua, Velozes e Furiosos evoluiu para uma das franquias de ação mais lucrativas e populares de todos os tempos. Com 10 filmes principais e spin-offs como Hobbs & Shaw, a franquia já arrecadou mais de US$ 7 bilhões.

O ator Paul Walker e o GT-R usado na saga “Velozes e Furiosos” (Divulgação: Nissan)

Além das bilheterias, Velozes e Furiosos se destaca por seus efeitos especiais, cenas de ação ousadas e um elenco carismático que mantém os fãs engajados filme após filme.

