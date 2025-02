Quais as ruas de São Paulo com os imóveis residenciais mais caros?

As ruas mais valiosas de São Paulo estão no Jardim Europa, Morumbi e Itaim Bibi, de acordo com levantamento da Loft, com base no ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) da cidade.

A rua com o maior tíquete médio de venda de imó00vel residencial na cidade é a Seridó, no Jardim Europa, ao lado do Esporte Clube Pinheiros. A média do valor dos imóveis negociados no logradouro em 2024 foi de R$ 31 milhões.

Na segunda colocação, com R$ 16 milhões de tíquete médio, aparece a Avenida Magalhães de Castro, no Morumbi. Completando o pódio está a rua Galeno de Revoredo, o Itaim Bibi, com média de R$ 15 milhões.

Ranking das ruas mais caras de São Paulo

O levantamento também leva em conta o tamanho médio dos imóveis vendidos por logradouro. A Rua Seridó também lidera nesse critério, com tamanho médio de 864 metros. Logo atrás vem a Rua Curitiba, no bairro do Paraíso, com 700 metros de média. A Fernandes de Abreu, no Itaim Bibi, é a rua com a terceira maior média de tamanho de imóveis vendidos em 2024, com 686 metros.

A plataforma leva em conta somente as ruas que tiveram mais de 5 transações no ano.

