Quais filmes de Natal a Netflix lançou em 2024?

O final do ano é o momento perfeito para mergulhar no clima natalino com maratonas de filmes temáticos. A Netflix, como tem feito nos últimos anos, busca atender a essa demanda com novas produções sempre que o Natal se aproxima.

Em 2024, não foi diferente. A plataforma trouxe uma seleção de lançamentos dedicados à temporada.Se você está curioso para saber mais, veja abaixo cinco filmes de Natal lançados este ano pela Netflix.

Our Little Secret (2024) / Crédito: Netflix (divulgação)

Filmes de Natal: 5 títulos lançados pela Netflix em 2024 Irmã de Neve (2024)

Sintonia de Natal (2024)

Nosso Segredinho (2024)

Um Amor Feito de Neve (2024)

No Ritmo do Natal (2024)

Irmã de Neve (2024)

Snøsøsteren (2024) / Crédito: Netflix (divulgação)

Drama familiar norueguês com temática natalina, “Irmã de Neve” adapta o livro infantil de Maja Lunde e Lisa Aisato.

A história acompanha um garoto lidando com o luto pela perda da irmã mais velha em plena época de Natal. No entanto, sua vida ganha novo significado ao conhecer uma menina cheia de alegria e espírito natalino, despertando nele um sentimento de esperança.

Com direção de Cecilie Mosli, o filme traz no elenco Jan Sælid, Celina Meyer Hovland e Mudit Gupta.

Sintonia de Natal (2024)

Meet Me Next Christmas (2024) / Crédito: Netflix (divulgação)

Com participação do grupo vocal americano Pentatonix, “Sintonia de Natal” é uma comédia romântica leve com temática natalina. Christina Milian estrela o filme, que também conta com Devale Ellis, Kofi Siriboe e os integrantes do Pentatonix.

A trama acompanha Layla, que prometeu encontrar o homem dos seus sonhos no show do grupo Pentatonix, marcado para a véspera de Natal.

No entanto, seu plano fica ameaçado quando os ingressos para o evento se esgotam. Agora, ela embarca em uma corrida desesperada por Nova York para conseguir as entradas.

Meet Me Next Christmas (2024) / Crédito: Netflix (divulgação)

Nosso Segredinho (2024)

Our Little Secret (2024) / Crédito: Netflix (divulgação)

Com Lindsay Lohan no papel principal, a comédia romântica “Nosso Segredinho” é um dos grandes lançamentos da Netflix para o Natal. A trama segue Avery (Lohan), que passará o primeiro Natal com a família do namorado.

Entretanto, para sua surpresa, ela descobre que seu ex, Logan, também estará presente nas festividades, já que os parceiros de ambos são irmãos. Em choque, Avery convence Logan a manter o passado dos dois em segredo.

Um Amor Feito de Neve (2024)

Hot Frosty (2024) / Crédito: Netflix (divulgação)

A comédia romântica natalina “Um Amor Feito de Neve” incorpora elementos fantásticos.

A trama acompanha Kathy, uma viúva solitária que traz um boneco de neve à vida. Ingênuo e alegre, o boneco ajuda Kathy a redescobrir o amor e o espírito do Natal. Lacey Chabert e Dustin Milligan estrelam a produção, dirigida por Jerry Ciccoritti.

No Ritmo do Natal (2024)

The Merry Gentlemen (2024) / Crédito: Netflix (divulgação)

Outra comédia romântica natalina lançada pela Netflix em 2024 foi “No Ritmo do Natal”. O longa-metragem traz Britt Robertson e Chad Michael Murray nos papéis principais.

A trama segue uma dançarina da Broadway que organiza um espetáculo de Natal exclusivamente com homens, na esperança de salvar a casa de shows dos pais. Em meio aos preparativos, ela se depara com a possibilidade de um novo romance.

