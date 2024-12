Quais números nunca foram sorteados na Mega da Virada?

Desde 2008, a Caixa Econômica Federal faz um sorteio especial de fim de ano da Mega-Sena. Conhecida como a Mega da Virada, o concurso ocorre anualmente no dia 31 de dezembro às 20h (horário de Brasília).

Todo ano, seis números entre 1 e 60 são sorteados e determinam o vencedor do grande prêmio. Se você acompanhou todos os sorteios da Mega Sena, deve ter percebido que algumas dezenas aparecem com maior frequência, que outras saíram apenas uma vez ou outra – e que algumas ainda não foram sorteadas. No total, 9 números “azarões” nunca saíram na Mega da Virada.

Para o sorteio dos 6 números é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 60. Considerando que não há repetição de número sorteado dentro da Mega da Virada, com base na probabilidade matemática, a chance de acertar os seis números da Mega da Virada é de 1 em 50.063.860.

Mega da Virada via Shutterstock

Vale ressaltar que todos os resultados possíveis têm a mesma probabilidade de acontecer, não tendo ligação com os sorteios anteriores. Ou seja, cada dezena tem a mesma chance de ser sorteada: 1 em 60. Por conta disso, apostar nos números que mais saíram ou evitar os números “azarões” não muda as chances de ganhar o prêmio em um novo sorteio.

Leia também:

Bolão da Mega da Virada 2024: como jogar e aumentar suas chances de ganhar

Como apostar na Mega da Virada 2024 pelo celular e fugir das filas das lotéricas

Acompanhe todas as notícias da Mega da Virada 2024

Quais números nunca saíram na Mega da Virada?

Até o ano passado, considerando a pioneira Mega-Sena Especial de Final de Ano de 2008, 11 números nunca haviam sido sorteados na Mega da Virada. Entretanto, no dia 31 de dezembro de 2023, os números 21 e 48 foram sorteados pela primeira vez. Agora restam 9 dezenas que ainda não foram sorteadas, são elas:

07 – 08 – 09 – 13 – 19 – 28 – 39 – 44 – 54

Imagem: Leonidas Santana / Shutterstock

Quais números menos saíram na Mega da Virada?

Como a probabilidade é igual para todos os números, 1 em 60, algumas das dezenas menos sorteadas podem começar a aparecer com mais frequência ao longo do tempo. Ainda assim, até o momento, os números que saíram apenas uma vez na Mega da Virada foram:

06 – 14 – 15 – 16 – 21 – 23 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 31 – 43 – 45 – 47 – 48 – 49 – 50 – 52 – 55 – 57 – 60

Neste ano, o prêmio está estimado em R$ 600 milhões, o maior valor da história da Mega da Virada. O sorteio especial acontecerá no dia 31 de dezembro, às 20 horas no horário de Brasília, com as apostas se encerrando às 17h do mesmo dia.

O post Quais números nunca foram sorteados na Mega da Virada? apareceu primeiro em Olhar Digital.