Quais são as 5 melhores marcas de pneu para carros no Brasil?

A segurança nos veículos é extremamente importante, e ela pode ser influenciada de acordo com a qualidade de seus componentes, como os pneus. Por isso, é essencial optar por boas marcas, que podem garantir os melhores materiais, tecnologia e qualidade para compor seu carro.

Porém, existem muitas opções de pneus no mercado, o que pode dificultar a escolha na hora da troca, seja ela necessária ou um upgrade que o usuário decidiu fazer. Para ajudar, é interessante escolher tendo como base avaliações dos usuários e dados do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).

O INMETRO utiliza testes rigorosos para classificar os pneus em diferentes categorias de desempenho, como, por exemplo: frenagem em piso seco e molhado, nível de ruído e resistência ao rolamento. Levando em conta essas informações, preparamos uma lista com algumas das melhores marcas de pneu para carros disponíveis no Brasil. Veja abaixo!

Brasil: 5 melhores marcas de pneu para carros

1 – Pirelli

Pneus da Pirelli são sinônimos de qualidade e tradição. (Imagem: Shutterstock)

A Pirelli é uma marca italiana fundada em Milão, sendo referência em pneus de qualidade, e bastante tradicional no mercado automobilístico. O valor dos produtos é elevado, mas é a marca mais utilizada em veículos zero quilômetro. Isso mostra a confiança dos fabricantes quanto a sua qualidade, uma vez que escolhem a Pirelli para compor seus carros novos.

A marca também é associada ao desempenho esportivo, carros de luxo e competições automotivas. A linha Cinturato se destaca por ter alta qualidade e preocupação ecológica, e a P Zero é indicada para quem busca desempenho em altas velocidades, apresentando nota B em pistas molhadas e nota C em economia de combustível.

2 – Goodyear

A marca conta com a tecnologia de fibra DuPont Kevlar, material cinco vezes mais resistente do que a de coletes à prova de balas. (Imagem: Divulgação)

A norte-americana Goodyear é um nome de peso entre as fabricantes de pneus, com produtos que já rodaram bilhões de quilômetros em estradas de todo o mundo. A empresa conta com mais de 120 anos de história e oferece pneus para carros de passeio, SUVs, caminhões e ônibus. Seu destaque é a tecnologia de fibra DuPont Kevlar, material cinco vezes mais resistente do que a de coletes à prova de balas.

Os pneus oferecem durabilidade e resistência, com tecnologias inovadoras para aderência em pisos secos e molhados, projetados para proporcionar conforto e silêncio durante a condução. Seus preços variam, e é possível encontrar linhas específicas para uso urbano e diário.

Um exemplo é o modelo Eagle F1 Asymmetric 3, que oferece alto desempenho e segurança para o dia a dia. Além disso, a linha para SUVs da Goodyear se destaca pelo fator economia de combustível.

3 – Bridgestone

Bridgestone: líder mundial em vendas e maior fabricante do mundo. (Imagem: Divulgação)

A marca é originária do Japão, sendo uma gigante da indústria de pneus e uma das marcas mais conceituadas do mundo, sendo líder de vendas e a maior fabricante. A Bridgestone tem soluções para todos os tipos de veículos, com uma extensa linha de pneus para atender às necessidades de diversos perfis de motoristas. A marca investe em pesquisa e desenvolvimento para itens com tecnologia.

Seus produtos são ideais tanto para aqueles que buscam mais potência, até para quem prioriza a economia de combustível. A linha Ecopia EP150 une desempenho e economia, enquanto a Turanza ER300 traz conforto e segurança. Quem possui SUVs e caminhonetes pode contar com a linha Dueler A/T, e os que possuem carros esportivos podem escolher o Potenza RE 740, que promete alta performance.

4 – Michelin

Marca francesa, a Michelin oferece pneus com tecnologia e qualidade. (Imagem: Divulgação)

A Michelin é uma empresa francesa referência em pneus de alta qualidade e durabilidade, por sua tecnologia de ponta. Os produtos não são dos mais baratos, mas tem destaque pela performance em frenagens, como é o caso do modelo Primacy 4.

Essa linha é uma das mais bem avaliadas do mercado, com nota A de aderência no molhado e baixo nível de ruído. Já a linha Energy XM é uma opção mais econômica, mas que também tem alta qualidade.

Os pneus da Michelin incluem compostos de borracha avançados e desenhados de banda de rodagem, para otimizar o contato com a estrada e oferecer mais aderência e firmeza, com boa estabilidade nas curvas e grande poder de tração.

5 – Firestone

A Firestone é fornecedora oficial da Fórmula Indy, o que comprova a sua excelência em eficiência e desempenho. (Imagem: Divulgação)

A Firestone é uma fabricante norte-americana com mais de 120 anos de história, que oferece pneus bastante utilizados no mercado brasileiro. A marca é a fornecedora oficial da Fórmula Indy, o que comprova a sua excelência em eficiência e desempenho. Pertencente à Bridgestone, a empresa oferece opções com desempenho constante e condução estável, para diferentes condições de estrada.

Os produtos entregam um bom custo-benefício, para quem busca por uma marca de pneus com maior durabilidade e sem gastar tanto. Sua linha F-Series é indicada para veículos de passeio, com destaque para o F-600, com notas B em tração e temperatura que suporta velocidades de até 200 km/h.

