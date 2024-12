Especulações recentes mostram que a Apple está planejando lançar o iPhone SE 4 em março de 2025 para alegria dos fãs da marca que aguardam pela versão mais simples e barata do aparelho.

É esperado que o iPhone SE 4 tenha um design parecido com o iPhone 14, o que inclui uma tela OLED de 6.1 polegadas, chip A-series atualizado, FaceID, porta USB-C e uma câmera traseira de 48 megapixels. A nova tecnologia de modem 5G da própria empresa promete competir com soluções existentes como as da Qualcomm.

Leia mais:

Do iPhone 1 ao 15: relembre todos os celulares já lançados pela Apple

Pronto para o iPhone SE 4? Novo celular “baratinho” da Apple terá suporte a IA

Próximo iPhone SE pode vir com Apple Intelligence (e outra atualização importante)

Com a chegada do novo modelo SE do iPhone se aproximando, preparamos uma matéria para mostrar quais são as gerações do iPhone SE já lançadas e as diferenças entre os aparelhos. Assim, os usuários podem saber mais ou menos o que esperar do novo modelo, e comparar com o que está sendo prometido para a nova versão. Confira abaixo!

Quais são as gerações do iPhone SE?

iPhone SE 1.ª geração (2016)

iPhone SE 1ª Geração – 2016. Imagem: Apple / Divulgação

A primeira geração do iPhone SE foi lançada pela Apple em 2016 como substituta para o modelo 5c, que apesar do custo-benefício, não teve o retorno financeiro esperado pela empresa. A linha SE significa Special Edition, e o primeiro aparelho trazia a aparência do iPhone 5s, mas com a potência do 6s.

A primeira geração trazia tela LCD IPS de 4 polegadas de 1136 x 640 pixels, e não mudou quase nada em relação à construção do iPhone 5s, com as mesmas dimensões, pesos, densidade de pixels da tela e a câmera frontal, motivando os usuários a criticarem a Apple. A bateria era de 1642 mAh.

Contudo, ele se destacou com uma bateria um pouco superior a do 5s, e sua câmera frontal e hardware eram equivalentes ao melhor modelo da época, o iPhone 6s. As opções de armazenamento variavam entre 16 GB e 64 GB, custando R$ 2.699 e R$ 2.999 respectivamente.

iPhone SE 2ª geração (2020)

iPhone SE 2ª Geração – 2020. Imagem: Apple / Divulgação

Já a segunda geração do modelo de entrada do iPhone, lançado em 2020, inspirou-se no estilo do iPhone 8 de 2017. Para alguns usuários, seu design ficou datado, e alguns recursos, como o 3D Touch (que captava a intensidade do toque na tela), não foram aproveitados. Contudo, o display foi elogiado, por usar a mesma tecnologia LCD do iPhone 11 e do XR.

Sua tela era de 4.7 polegadas e 750 x 1334 pixel, e sua bateria de lítio tinha 1821 mAh. O aparelho de 2020 trazia um diafragma de f/1.8, enquanto o de 2016 tinha f/2.2. Ele também contava com recursos de estabilização óptica de imagem, pós-processamento e modo retrato com efeito bokeh, diferente do modelo anterior.

A câmera de 12 MP, o processador A13 Bionic e a boa bateria foram aspectos bem recebidos, por conta de seu baixo custo. Ele chegou ao Brasil com valores a partir de R$ 3.999 na versão de 128 GB de memória.

iPhone SE 3ª geração (2022)

iPhone SE 3ª Geração – 2022. Imagem: Apple / Divulgação

O terceiro dispositivo da linha SE prometia ser um dos lançamentos mais aguardados de 2022, gerando expectativas. O aparelho era um modelo redesenhado do iPhone XR, mantendo as mesmas dimensões, porém, sem o Touch ID, utilizando o Face ID no lugar.

O processador utilizado na terceira geração era o A15 Bionic, do iPhone 13, e 4 GB de RAM, o que representa uma diferença do modelo anterior de 2020, que contava com processador A13 e 3GB de RAM. Sua tela possui 4,7 polegadas na diagonal e resolução de 1334 x 750 pixels, e sua bateria suporta 2018 mAh de energia.

Na parte de fotografia, os modelos da segunda e terceira geração contam com o mesmo hardware: câmera traseira de 12 MP e abertura de f/1.8 e câmera frontal de 7 MP com abertura de f/2.2. Contudo, o aparelho de 2022 apresentava melhorias em relação ao anterior, como fotos mais nítidas, estabilização óptica e zoom digital de 3x.

No lançamento, durante a pré-venda, os valores eram de R$ 4.199 (64 GB), R$ 4.699 (128 GB) e R$ 5.699 (256 GB). Atualmente, o menor valor encontrado para o modelo de 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM é de R$ 3.739.

O post Quais são as gerações do iPhone SE? apareceu primeiro em Olhar Digital.