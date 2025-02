Qual a fase da Lua hoje? 08/02/2025

Hoje, 8 de fevereiro de 2025, a Lua está na fase Crescente, está 79% visível e crescendo. Faltam 4 dias para a Lua Cheia. Confira o calendário completo de fases da Lua em fevereiro.

As informações sobre as fases da Lua do mês de fevereiro são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: confira as próximas fases

As fases da Lua no mês de fevereiro de 2025 começaram já no dia 5 com a chegada da Lua Crescente e o fim da Lua Nova de janeiro. A mudança ocorreu às 05h03.

Já no dia 12 é a vez da Lua Cheia, às 10h54. A Lua Minguante surge às 14h34 do dia 20 do mês. As fases da Lua do mês de fevereiro de 2025 contaram ainda com a Lua Nova, no dia 27 às 21h46.

Lunação: a cada 29,5 dias (em média), a Lua inicia um ciclo lunar, que começa na fase nova e se encerra na minguante. Imagem: Elena11 – Shutterstock

Calendário fases da lua fevereiro de 2025

Lua Crescente: dia 5 às 05h03

Lua Cheia: dia 12 às 10h54

Lua Minguante: dia 20 às 14h34

Lua Nova: dia 27 às 21h46

O que é o ciclo lunar?

Uma lunação ou ciclo lunar, como é chamado o intervalo de tempo entre luas novas, é sutilmente variável, com média de duração de 29,5 dias. Durante esse período, ela passa pelas quatro fases principais (nova, crescente, cheia e minguante), e cada uma se prolonga por aproximadamente sete dias.

Também existem as “interfases”: quarto crescente e crescente gibosa (entre as fases nova e cheia) e minguante gibosa e quarto minguante (entre a cheia e a minguante).

Qual a fase da Lua hoje?

Hoje a Lua está na fase Crescente.

