Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena, e por que tantos brasileiros apostam

Quem usa de racionalidade, vai olhar para as loterias oficiais com descrença. Afinal, é mais fácil acontecer um acidente aéreo do que, com 8 números apostados na Mega-Sena e R$ 140 de desembolso, levar o prêmio principal com o acerto dos 6 números.

Dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), de 2021, mostram que o risco de um passageiro ter sofrido um acidente (fatal ou não) foi de 1 voo a cada 990 mil decolagens. Já a probabilidade de ganhar na Mega-Sena, no prêmio principal, com uma aposta simples, de 6 números, é de 1 para cada 50.063.860.

A probabilidade, área de estudo na matemática que possibilita calcular as chances de um evento ocorrer em um experimento aleatório, explica porque é tão difícil ganhar o prêmio principal de uma loteria. Mas se a chance de ganhar é tão pequena, o que explica o fato de tantas pessoas terem o hábito de passar pela casa lotérica, gastar pelo menos R$ 5 e fazer uma “fezinha”?

Confira a probabilidade de ficar milionário

Números jogados Valor da aposta (R$) Probabilidade de acerto da sena (1 em) 6 5,00 50.063.860 7 35,00 7.151.980 8 140,00 1.787.995 9 420,00 595.998 10 1.050,00 238.399 20 193.800,00 1.292 Fonte: Caixa

Flávio Bambirra Gonçalves, professor de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), faz parte do time que joga apenas na Mega da Virada. Segundo ele, por diversão. Babirra cita uma frase conhecida no meio matemático: “É mais ou menos assim: loteria é um imposto para aqueles que não sabem probabilidade”.

Afinal, qual é o risco?

Para o acadêmico, do ponto de vista matemático, a loteria pode ser vista como um investimento de altíssimo risco. Portanto, é razoável considerar que seja mais indicado investir o dinheiro do jogo. No entanto, para muitas pessoas, a loteria é uma forma de lazer e envolve apostas de valores muito baixos, tornando esta uma escolha muito pessoal.

Beto Saadia, diretor de Investimentos da Nomos, faz uma análise diferente. A palavra risco, diz, é subjetiva e conta com definições acadêmicas e não acadêmicas. Uma dessas definições, explica Saadi, diz que risco não está atrelado a probabilidade de perder dinheiro, mas sim à incerteza por não conseguir calcular a probabilidade ou quanto será perdido.

O fato de ser possível calcular exatamente quanto será perdido caso não vença o prêmio – o valor da aposta – “dá uma inclinação de a pessoa não enxergar a loteria como uma aposta de risco”, explica o diretor da Nomos.

Jogar os números mais sorteados dá vantagem? E o bolão?

Segundo Bambirra, todos os possíveis resultados têm a mesma chance de ocorrer, independentemente dos resultados anteriores. Jogar os números mais sorteados não altera a chance de acertar as 6 dezenas sorteadas.

As chances de ganhar na Mega-Sena e os valores dos prêmios variam em função da quantia apostada e da estratégia adotada. Para um apostador, a diferença principal entre gastar uma mesma quantia individualmente ou em um “bolão” é que no segundo caso o apostador tem mais chance de ganhar um prêmio. Mas, caso ganhe, o valor do prêmio recebido será menor (já que será dividido entre os participantes).

