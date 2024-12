Qual é a maior árvore do mundo? A resposta vai te surpreender!

As árvores são seres bastante interessantes, espalhadas por quase todos os continentes, essas plantas possuem uma série de funções biológicas muito importantes. Esses organismos desempenham um papel fundamental nos ecossistemas, regulando o microclima, sequestrando dióxido de carbono, fornecendo alimento e abrigo para inúmeras espécies.

Árvores podem crescer isoladamente ou em densas florestas e são projetadas para ter uma vida longa, acumulando biomassa por décadas ou até séculos. Porém, qual a maior árvore do mundo? A resposta depende de como você mede.

O que é uma árvore?

Para começar, vamos entender o que constitui uma árvore. Para que um organismo seja considerado uma árvore, ele deve atender a critérios específicos relacionados à sua forma, crescimento e função.

Árvores possuem um tronco principal lenhoso composto de tecido vascular, como o xilema, que permite o transporte de água e nutrientes. Elas geralmente alcançam uma altura mínima de 2 a 3 metros, com um sistema radicular profundo que as ancoram no solo e absorvem recursos de maneira eficiente.

Imagem: Sylvia Becerra Gonzalez / iStock

Além disso, apresentam crescimento secundário, o que significa que seus troncos e galhos aumentam em espessura ao longo do tempo.

Árvores também desenvolvem uma copa bem definida composta por galhos e folhas, responsável pela fotossíntese e pela interação com o ambiente. Essa definição, por exemplo, exclui palmeiras e bambus, que apesar de terem um tronco lenhoso não possuem crescimento secundário.

A General Sherman, localizada no Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia, é reconhecida como a maior árvore do mundo em volume. Com cerca de 83,8 metros de altura e um volume estimado de 1.487 metros cúbicos, a General Sherman não é a mais alta ou a mais larga entre as árvores, mas o volume total de seu tronco a coloca no topo da lista dos gigantes.

A idade da General Sherman é igualmente impressionante. Estima-se que ela tenha entre 2.200 e 2.700 anos, tornando-a um dos seres vivos mais antigos do planeta. Ao longo de sua longa vida, a árvore resistiu a incêndios florestais, mudanças climáticas, tempestades e outros desafios naturais.

Multidão de visitantes no Parque Nacional de Sequoia observa a impressionante General Sherman, a maior árvore do mundo em volume, destacando-se com sua imensa base. Foto por Daniels, Gene, fotógrafo. Domínio público, via Wikimedia Commons.

As sequoias-gigantes têm uma casca grossa, que pode medir até 30 centímetros de espessura, funcionando como uma barreira protetora contra o fogo e insetos, contribuindo para sua extraordinária longevidade.

O tronco da General Sherman possui uma circunferência de mais de 31 metros na base e apresenta uma impressionante taxa de crescimento. Embora as sequoias-gigantes cresçam mais lentamente em altura à medida que envelhecem, seu tronco continua a expandir em diâmetro.

Isso significa que, mesmo hoje, a General Sherman ainda está aumentando de tamanho, adicionando volume ao seu tronco em uma taxa que ultrapassa a de qualquer outra árvore.

Qual a maior árvore do mundo?

Porém, se estamos falando de extensão de território ocupado, um organismo chamado Pando, “O Gigante Tremulante”, ocupa o topo da lista. Localizado no Parque Nacional de Fishlake, em Utah, Estados Unidos, Pando se apresenta como uma floresta de álamos tremedores (Populus tremuloides).

No entanto, essa floresta é, na verdade, um único organismo clonal, onde todos os troncos visíveis acima do solo compartilham o mesmo DNA e estão conectados por um sistema subterrâneo de raízes. Essa estrutura impressionante faz de Pando o maior organismo vivo em massa já identificado, pesando cerca de 6 milhões de quilos.

Paisagem outonal de Pando, o maior organismo vivo do mundo, localizado no Parque Nacional de Fishlake, em Utah. As folhas douradas dos álamos tremedores brilham sob o céu azul profundo. Foto por J Zapell. Domínio público, via Wikimedia Commons.

A área ocupada por Pando é igualmente surpreendente, cobrindo cerca de 43 hectares, o equivalente a aproximadamente 40 campos de futebol. Cientistas estimam que sua idade ultrapasse os 80 mil anos, embora algumas teorias sugiram que ele possa ser ainda mais antigo, com centenas de milhares de anos.

Os álamos tremedores que compõem Pando possuem um ciclo de vida individual relativamente curto, geralmente de 80 a 100 anos. Quando um tronco morre, outro surge a partir do sistema radicular, mantendo o organismo vivo como um todo.

Esse sistema clonal é uma estratégia evolutiva de sucesso, permitindo que Pando se adapte a condições ambientais variadas, desde mudanças climáticas até distúrbios naturais, como incêndios.

Porém, as mudanças climáticas ameaçam esses dois gigantes naturais. Incêndios, mudanças nos padrões de temperatura, redução dos volumes de chuvas e a caça desreguladas de animais que auxiliam no equilíbrio das florestas estão colocando tanto o General Sherman quanto Pando em risco.

Além disso, atividades humanas, como o turismo descontrolado e o desmatamento nas regiões adjacentes, também representam riscos para esses gigantes da natureza.

