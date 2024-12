Qual é o novo carro mais barato do Brasil após o Kwid aumentar de preço?

O Kwid aumentou de preço, e isso fez ele sair da posição de carro mais barato do Brasil, que havia reconquistado em março desse ano. O compacto da Renault ficou R$ 1.500 mais caro em todas as versões e o custo do veículo agora varia de R$ 76.090 a R$ 82.090. Mas agora, quem ocupa a posição que antes era do Kwid?

O novo carro mais barato do Brasil agora é o Fiat Mobi. O sucessor espiritual do Uno tem o preço tabelado em R$ 74.990. Essa, aliás, é uma posição que o modelo já ocupou no passado, revezando justamente com o da Renault. As informações são do Motor1.

Quais os novos preços do Renault Kwid?

Cada versão do Kwid aumentou em R$ 1.500. Confira o aumento de preço em cada uma:

Kwid Zen 1.0 MT5: de R$ 74.590 por R$ 76.090

Kwid Intense 1.0 MT5: de R$ 77.590 por R$ 79.090

Kwid Outsider 1.0 MT5: de R$ 80.590 por R$ 82.090

Fiat Mobi: o carro mais barato do Brasil

O Mobi agora é o carro mais barato do Brasil, o modelo tem um motor Fire 1.0 EVO 8V Flex com 4 cilindros em linha. A potência máxima é de 71 cv (E) e 74 cv (G) a 6.000 rpm, e o torque máximo é de 9,3 kgf.m (E) e 9,7 kgf.m (G) a 3.250 rpm. A velocidade máxima é de 154 km/h, e a transmissão é manual de 5 velocidades.

Fiat Mobi 2024. (Imagem: Divulgação/Fiat)

O Fiat Mobi Like 2025 tem preço sugerido em R$ 74.990, enquanto a versão Trekking tem o preço sugerido de R$ 77.990.

