Qual o perfil dos candidatos a vereador de Itamaraju?

Informações geradas pelo site do Tribunal Superior Eleitoral informa que 167 candidatos estão continuam concorrendo a uma das 15 vagas na câmara municipal. Do total de candidatos, 65% são homens e 35% mulheres.

A pirâmide etária acima mostra que a maioria das candidaturas se concentra na faixa etária entre 50 e 54 anos. Entre os homens esse dado se repete, mas entre as mulheres a maior parte das candidatas possuem entre 40 e 44 anos, ou seja nasceram na década de 1980 e pode significar uma renovação. Apenas 18 candidaturas são de jovens com faixa etária entre 15 e 29 anos), mas somente 5 nasceram a partir do ano 2000, essa pouca adesão mostra um baixo engajamento político nesse extrato da população.

Os candidatos a vereador declararam em sua maioria serem de cor parda e com ensino médio (segundo o TSE dos atuais 15 vereadores, 7 possuem ensino médio, 5 com ensino superior, 2 ensino fundamental e 1 ensino fundamental incompleto).

Ocupação Quantitativo Porcentagem (%) Vereador 14 8,38% Empresário 10 5,99% Advogado 5 2,99% Mecânico de Manutenção 4 2,40% Administrador 3 1,80% Agricultor 3 1,80% Comerciante 3 1,80% Dona de Casa 3 1,80% Motorista Particular 3 1,80% Dona de Casa 3 1,80% Professor de Ensino Fundamental 3 1,80% Comerciante 3 1,80% Auxiliar de Escritório e Assemelhados 2 1,20% CABELEIREIRO, BARBEIRO, MANICURE, MAQUILADOR, ESTETICISTA E MASSAGISTA 2 1,20% Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista 2 1,20% Padeiro, Confeiteiro e Assemelhados 2 1,20% Trabalhador Rural 2 1,20% Auxiliar de Escritório e Assemelhados 2 1,20% CABELEIREIRO, BARBEIRO, MANICURE, MAQUILADOR, ESTETICISTA E MASSAGISTA 2 1,20% Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) 2 1,20% Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista 2 1,20% Analista de Sistemas 1 0,60% Assistente Social 1 0,60% Atendente de Lanchonete e Restaurante 1 0,60% Coreógrafo e Bailarino 1 0,60% Eletricista e Assemelhados 1 0,60% Enfermeiro 1 0,60% Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados 1 0,60% Fotógrafo e Assemelhados 1 0,60% Gari ou Lixeiro 1 0,60% Jornalista e Redator 1 0,60% Operador de Implemento de Agricultura, Pecuária e Exploração Florestal 1 0,60% Assistente Social 1 0,60% Fotógrafo e Assemelhados 1 0,60% Atendente de Lanchonete e Restaurante 1 0,60% Médico 1 0,60% Enfermeiro 1 0,60% Analista de Sistemas 1 0,60% Produtor Agropecuário 1 0,60% Jornalista e Redator 1 0,60% Odontólogo 1 0,60%

A tabela acima, mostra a diversidade de ocupações informadas pelos candidatos. No entanto, destaca-se a ocupação de vereador com 14 pretendentes e empresários/comerciantes com 13, seguido por 5 advogados e 4 mecânicos.

Sigla partido Candidato a Prefeito Quantitativo Subtotal PDT Léo Lopes 10 10 PSD Cassio Cocobongo 16 28 REDE 7 PSOL 5 PSB Luiz Mário 14 55 AVANTE 12 PODE 9 MDB 9 PT 8 PC do B 3 UNIÃO Jorge Almeida 16 72 SOLIDARIEDADE 15 REPUBLICANOS 14 PL 14 PSDB 13 CIDADANIA 2

Conforme já é do senso comum o candidato a prefeito da situação tende a concentrar a maior quantidade de postulantes e esse ano não foi diferente com 72. Em seguida está o candidato que tenta pela terceira vez se eleger prefeito de Itamaraju com 55. Logo após estão o candidato apoio pelos dois senadores eleitos pela Bahia com 28 e finalizando o candidato que já foi vereador em Itamaraju com 10. O quinto candidato a prefeito, segundo o TSE, não apresentou nenhum candidato a vereador.

Se os cerca de 34.300 votos válidos da eleição de 2020 se repetir esse ano, e tendo em vista que o número de vagas para o legislativo são 15, cada partido precisará de pelo menos (34.300÷15=2.287) votos para obter uma vaga na câmara municipal. Esse quociente eleitoral aumentará para 2.800 votos se os cerca de 42 mil eleitores com biometria comparecerem as urnas e votarem de forma válida o número aumenta para 2800 votos. Esperemos que nessa eleição haja uma profunda renovação na câmara municipal.