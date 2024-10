Qual será o salário de Marçal caso ele vire secretário em Barueri

Caso vire secretário de Empreendedorismo da Prefeitura de Barueri (SP), o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) receberá um salário pequeno perto do patrimônio que declarou à Justiça Eleitoral.

Em abril de 2024, a Câmara de Vereadores da cidade aprovou que os secretários do município receberão salário mensal bruto de R$ R$ 25,7 mil a partir de janeiro de 2025, quando uma nova gestão se inicia na cidade.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Pablo Marçal e Guilherme Boulos participaram de uma live nesta sexta Reprodução 2 de 4 A campanha de Nunes avalia que a live não vai impactar na eleição Montagem/Reprodução e Leandro Paiva 3 de 4 Boulos disputa com Ricardo Nunes a prefeitura de São Paulo Arte Metrópoles 4 de 4 O ex-coach Pablo Marçal sugeiu a live Reprodução

O salário de secretário é 7,5 mil vezes menor que o patrimônio de R$ 193,5 milhões declarado por Marçal ao TSE nas eleições municipais de 2024, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo e acabou em terceiro lugar.

Durante a campanha, Marçal chegou a ridicularizar o salário do prefeito da capital, atualmente de R$ 38 mil. O ex-coach disse, por exemplo, que seu piloto de helicóptero receberia mais que o mandatário.

Convite aceito

Logo após ser derrotado no primeiro turno, Marçal postou nas redes ter aceitado um convite do candidato do União Brasil à Prefeitura de Barueri, Gil Arantes, para assumir a secretária do Empreendedorismo.

Arantes disputa o segundo turno na cidade contra Beto Piteri (Republicanos). No primeiro turno, o candidato do Republicanos teve 48,39% dos votos contra 39,83% do candidato do União Brasil.