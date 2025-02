Quando Lula irá encontrar com novos presidentes do Congresso

O presidente Lula já reservou em sua agenda de segunda-feira (3/2) um encontro com os novos presidentes eleitos da Câmara, que provavelmente será Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Segundo ministros palacianos, Lula deverá se reunir com ambos a partir das 10h da manhã da próxima segunda-feira.

Em entrevista ao Metrópoles, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), também confirmou que Lula deverá conversar com ambos na próxima segunda-feira.

Como mostrou a coluna, Lula já ligou para Alcolumbre para parabenizar o novo presidente do Senado. O petista ainda brincou com o novo chefe do Senado pela expressiva votação: 73 votos.

Já na Câmara, a votação está ocorrendo neste momento. Há a expectativa de que Motta seja eleito por uma margem confortável, possivelmente alcançando o recorde de Arthur Lira (PP-AL) em sua eleição de 2023.