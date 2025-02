Quanto rendem os R$ 10 milhões da Mega-Sena acumulada na poupança, CDB e Tesouro Direto

O concurso 2.823 da Mega-Sena será sorteado neste sábado, 1º, e o prêmio principal está acumulado e estimado em R$ 10 milhões. Caso alguém acerte sozinho as seis dezenas desta vez, quanto esse montante renderia em aplicações financeiras?

​A pedido do site IstoÉ Dinheiro, a consultoria MA7 Negócios, realizou uma simulação mostrando quanto o prêmio daria de retorno por mês se o valor for aplicado integralmente em investimentos como poupança, CDB, fundos ou Tesouro Direto.

Quanto rendem os R$ 10 milhões por mês?

Na poupança, modalidade de investimento mais conservadora e popular do país, o prêmio renderia R$ 57,5 mil mensais ao sortudo. Já em um CDB Pré-Fixado de 13,35% ao ano, o prêmio geraria um rendimento mensal de R$ 81,3 mil. Veja quadro abaixo:

Como é possível avaliar na simulação, os R$ 10 milhões do prêmio, se investidos em LCI/LCA com 90% do CDI, renderiam ao investidor cerca de R$ 93,1 mil mensais. Essa modalidade é isenta de imposto de renda, assim como a poupança. Se aportados no Fundo DI 100% do CDI, o prêmio geraria um rendimento mensal de R$ 80,2 mil por mês.

Um CDB 110% do CDI renderia R$ 88,2 mil ao mês. Já um CDB 120% do CDI daria de retorno, por mês, cerca de R$ 96,2 mil.

No Tesouro direto pré-fixado (com liquidez para 2027), o valor do prêmio renderia algo em torno de R$ 70,3 mil por mês. Já no Tesouro pré-fixado com vencimento em 2031, a bolada teria uma rentabilidade de R$ 69,2 mil mensais.

Como jogar?

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma, segundo a Caixa.

Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h, pelo canal da Caixa no YouTube.

