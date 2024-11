Quanto tempo o corpo demora para se adaptar à corrida?

A corrida está entre as primeiras opções de exercícios físicos de quem quer manter uma vida saudável. O esporte não exige custo financeiro elevado para qualquer praticante e pode ser feito em parques, ruas e na academia.

O tempo que o corpo leva para se adaptar à corrida e apresentar os primeiros resultados depende de uma combinação de fatores, como esclarece o personal trainer Cássio Fidlay.

“Vai depender do nível de condicionamento do indivíduo e do tempo adaptável. Mas, em uma planilha de treinos e devido ao estímulo gerado, o tempo em média que o corpo leva para se adaptar a qualquer estímulo muscular novo leva em torno de um mês”, afirma Fidlay.

É comum que o corredor sinta formigamento no corpo todo nas primeiras semanas de prática. Os membros inferiores costumam ser os mais atingidos por essa sensação.

“A maior concentração de glóbulos vermelhos está nos membros inferiores. A circulação sanguínea não está acostumada com esse estímulo de retorno venoso com uma intensidade maior do que ele faz. Por isso, o formigamento vem do sangue querendo circular com maior rapidez e isso causa esse desconforto”, detalha Cássio.

Ainda assim, o formigamento não é o bastante para afastar um iniciante das pistas e denota o processo de adaptação. “O corpo precisa entender que agora precisa fluir o sangue com mais agilidade. Principalmente em mulheres, onde é comum a circulação ser mais lenta”, complementa o profissional.

