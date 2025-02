Quarteto Fantástico: 10 fatos que você precisa saber antes de assistir ao novo filme

O novo filme do “Quarteto Fantástico” estreia em 2025, e seu primeiro teaser já trouxe detalhes intrigantes. Para quem quer se aprofundar no universo dos heróis antes da estreia, listamos 10 curiosidades essenciais que ajudam a entender melhor a história, os personagens e suas conexões com o MCU.

Quem faz parte do Quarteto Fantástico?

Fantastic Four: First Steps (2025) / Crédito: Marvel Studios (reprodução)

A formação do grupo é composta por quatro heróis principais:

Reed Richards (Senhor Fantástico) : um gênio científico com a habilidade de esticar seu corpo de formas incríveis.

: um gênio científico com a habilidade de esticar seu corpo de formas incríveis. Sue Storm (Mulher Invisível) : capaz de se tornar invisível e criar campos de força.

: capaz de se tornar invisível e criar campos de força. Johnny Storm (Tocha Humana) : controla o fogo e pode voar.

: controla o fogo e pode voar. Ben Grimm (O Coisa): tem uma pele de rocha e força sobre-humana.

Quais são os poderes dos heróis?

Fantastic Four: First Steps (2025) / Crédito: Marvel Studios (reprodução)

Os poderes do Quarteto Fantástico tem inspiração nos quatro elementos clássicos da filosofia grega:

Reed representa a água , com sua fluidez e capacidade de se moldar.

, com sua fluidez e capacidade de se moldar. Sue representa o ar , sendo invisível como o vento e capaz de criar barreiras.

, sendo invisível como o vento e capaz de criar barreiras. Johnny é o fogo , ardente e destrutivo.

, ardente e destrutivo. Ben simboliza a terra, com sua pele rochosa e força bruta.

Fantastic Four (2005) / Crédito: 20th Century Fox (divulgação)

Vilões do longa

Fantastic Four: First Steps (2025) / Crédito: Marvel Studios (reprodução)

O teaser sugere a presença de personagens icônicos, como Galactus, o devorador de mundos, e Surfista Prateado. Há rumores de que poderemos ver Shalla-Bal, uma versão feminina do Surfista, e um possível vilão interpretado por John Malkovich, que pode ser Kragoff, o Fantasma Vermelho, ou até mesmo o Mole Man (Homem-Toupeira), o primeiro inimigo enfrentado pelo Quarteto Fantástico nos quadrinhos.

Doutor Destino estará no filme?

Robert Downey Jr. apresentado como Doutor Destino na San Diego Comic Con (Imagem: Marvel Studios/Divulgação)

Doutor Destino, um dos maiores vilões da Marvel, foi o antagonista dos filmes anteriores do Quarteto Fantástico (2005 e 2015). No entanto, sua participação neste novo longa ainda é incerta. O personagem estará no MCU e será interpretado por Robert Downey Jr., conforme anunciado na San Diego Comic-Con.

Por que o nome Primeiros Passos?

Fantastic Four: First Steps (2025) / Crédito: Marvel Studios (reprodução)

O título First Steps pode ser uma referência à famosa frase de Neil Armstrong ao pisar na Lua, sugerindo que o Quarteto será pioneiro na exploração do universo no MCU. Também indica um recomeço para a franquia, desvinculado dos filmes anteriores.

Leia mais:

O filme se passa em uma dimensão alternativa ao MCU

Fantastic Four: First Steps (2025) / Crédito: Marvel Studios (reprodução)

Diferentemente dos filmes principais do universo Marvel, como Vingadores, esse filme não se passará no universo 616. Pelo que é visto no trailer e no material de divulgação, a trama acontece nos anos 1960, em uma Nova York retrofuturista, com a estética da época, mas tecnologicamente avançada.

O que esperar do visual e da ambientação?

Fantastic Four: First Steps (2025) / Crédito: Marvel Studios (reprodução)

O diretor aposta em um estilo retrô dos anos 60, misturando o otimismo da época com uma pegada futurista. Isso se reflete nos figurinos e no design das tecnologias vistas no trailer. Esse pano de fundo não é por acaso: foi nessa década que a equipe foi criada, em meio à corrida espacial.

Conexões com outros filmes do Quarteto Fantástico

Johnny Storm em Deadpool & Wolverine / Crédito: Marvel Studios (divulgação)

Até o momento, não sabemos se “Primeiros Passos” fará ligações ou menções a outras formações do Quarteto Fantástico, como nos filmes de 2005 e 2007, ou no reboot de 2015. Vale lembrar que Johnny Storm, interpretado por Chris Evans, reapareceu recentemente no filme “Deadpool & Wolverine”.

E o Reed Richards de “Doutor Estranho: Multiverso da Loucura”?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) / Crédito: Marvel Studios (reprodução)

No filme “Doutor Estranho: Multiverso da Loucura”, tivemos a presença de um Reed Richards, interpretado por John Krasinski. No entanto, essa versão pertence ao universo Terra-838, sendo um dos membros dos Illuminati. Até o momento, não sabemos se haverá alguma conexão entre essa versão e o novo Quarteto Fantástico.

O primeiro filme da Fase 6 do MCU

Fase 6 do MCU culminará em Doomsday e Guerras Secretas / Crédito: Marvel Stidios

Especula-se que o Quarteto Fantástico terá um papel fundamental nos futuros filmes “Vingadores: Doomsday (2026)” e “Vingadores: Secret Wars (2027)”, com Doutor Destino sendo o novo grande vilão.

O longa será o ponto de partida da Fase 6 do MCU, que culminará nesses dois novos filmes dos Vingadores. Os fãs teorizam que o filme do Quarteto Fantástico será o evento que dará início à grande batalha final que levará ao fim do multiverso.

Quando lança o novo filme do Quarteto Fantástico? A estreia está prevista para 25 de julho de 2025.

