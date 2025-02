“Quarteto Fantástico”: Marvel lança primeiro trailer do filme

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos já é um dos grandes lançamentos do cinema previstos para 2025. E a expectativa dos fãs aumentou ainda mais nesta terça-feira (4), quando o Marvel Studios divulgou oficialmente o primeiro trailer do longa.

A espera foi longa: o projeto foi anunciado em 2020 e deve finalmente chegar nas telonas no mês de julho. Esta será a terceira versão cinematográfica do primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da Marvel.

A nova composição do Quarteto Fantástico

O novo Quarteto Fantástico será composto por Pedro Pascal, interpretando o líder do grupo, Reed Richards (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mulher-Invisível), Joseph Quinn dando vida a Johnny Storm (Tocha-Humana) e Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (O Coisa).

Ralph Ineson será Galactus, o grande vilão da trama. Enquanto Julia Garner interpreta uma versão alternativa do Surfista Prateado, Shalla-Bal.

Ainda é esperado que Franklin Richards, filho de Reed e Sue, apareça na história.

Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e John Malkovich completam o elenco.

Matt Shakman, que dirigiu WandaVision, comanda o filme, substituindo Jon Watts, que era o diretor original.

Assista o trailer abaixo:

Franquia é marcada por decepções

O projeto é considerado como um dos mais importantes dentro do Marvel Studios. Existem poucas informações oficiais sobre o roteiro e muito rumores, como o de que Robert Downey Jr. fará uma aparição no filme.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia nos cinemas brasileiros em 24 de julho de 2025. Ele dará início a Fase 6 do MCU, que terminará com Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas em 2026 e 2027, respectivamente.

Filme é considerado um das prioridades do Marvel Studios (Imagem: Miguel Lagoa/Shutterstock)

O primeiro filme do grupo de heróis foi lançado nos anos 2000 pela Fox. Na oportunidade, os dois longas receberam muitas críticas por não seguirem a história e as características originais dos personagens. Já o último longa foi lançado em 2015, mas acabou tendo uma série de problemas nos bastidores e foi considerado um desastre.

Depois de tanta decepção, a Disney, dona do Marvel Studios, adquiriu a Fox em 2019 e anunciou que iria trabalhar em um novo projeto com o Quarteto Fantástico. Desde então, os fãs esperam ansiosos pelo lançamento do novo filme.

